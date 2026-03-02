'Sueños de libertad' ha cumplido dos años de emisión y más de 500 capítulos en las tardes de Antena 3 como líder y la serie más vista de la televisión, consolidada como un fenómeno diario de audiencia y está a punto de cerrar su mejor mes de audiencia con un 14,6% de media. Todo después del lanzamiento de la tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias) y Luis (Guillermo Barrientos).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián visita la radio local para promocionar la apertura de Industrial De la Reina y la entrevista se desarrolla con éxito pudiéndose presentar como un empresario abierto a nuevos horizontes. Tras salir eufórico, el empresario da el paso y le pide matrimonio a Digna. Aunque todo puede truncarse tras confesar que él fue el culpable de la muerte de don Pedro dejando en shock a su pareja.

Paralelamente, Andrés sigue mostrándose muy cómodo junto a Valentina y no duda en tratar de conocer mejor la historia personal de la dependienta y su relación con su madre. Por su parte, Paula trata de seguir con las clases de ajedrez a Tasio pero él prefiere marcar distancia con la doncella tras el sueño tórrido que tuvo con ella.

Nieves trata saber por qué Miguel quiere dejar el dispensario y no duda en hablar con Luz. La doctora Borrell le reconoce que son varios los trabajadores que han tenido problemas con él por sus formas de tratarles. Tras ello, Nieves propone a Luz empezar a trabajar como enfermera junto a su hijo para que se termine adaptando a la manera de tratar a los pacientes. Y Luz se compromete a luchar por su incorporación aunque la bajada de presupuestos lo complica.

Begoña comparte con Claudia sus ideas para sacar adelante las obras de la casa cuna. Mientras, en la cantina, Esteban sigue chantajeando a Salva y al comprobar lo sucedido, Mabel no duda en entrometerse cuestionando al cantinero que sea tan sumiso provocando que su jefe se enfade con ella.

Gabriel acude a La Industrial para tratar de provocar a su tío, aunque Damián no cae y le deja claro que no le permitirá que le amenace. Por su lado, Beatriz se reencuentra con Álvaro, su amante de México y ella opta por guardar secreto sobre el dinero que está recibiendo por parte de su marido. Y finalmente, Damián y Digna sorprenden a toda la familia con una pedida de mano en mitad de una comida de celebración por la apertura de La Industrial.

Álvaro y Beatriz en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio se despertaba inquieto tras haber tenido un sueño erótico en el que se liaba con Paula confirmando así su atracción por la doncella. Paralelamente, Tasio le reconocía a Carmen que los problemas de La Industrial están mermando en la relación con su padre.

Mientras, Damián seguía ocultándole a Digna sus preocupaciones por la falta de liquidez para su nuevo negocio. Por si fuera poco, el patriarca le reprochaba a su pareja que no le haya contado que sabía lo de la relación de Marta con Cloe y ambos terminaban teniendo una fuerte discusión. Después, Damián recapacitaba y le revelaba toda la verdad a su pareja tras pedirle perdón.

En la colonia, Mabel cree que no le cae bien a Claudia y no dudaba en preguntarle a Valentina, que le negaba cualquier tipo de insinuación. Por su lado, Valentina se reunía con Andrés para ayudarle a realizar mejoras en el área de logística volviendo a mostrarse la conexión entre ambos cuando ella descubría la pasión del De La Reina por el dibujo. Por su parte, Salva llegaba a un acuerdo con Esteban para evitar que le denuncie por el puñetazo que le dio.

Luz se mostraba ilusionada con Digna ante su nueva vida en Barcelona con Luis y cerca de Gema, Joaquín y Teo. Pero antes de marcharse quiere dejar todo solucionado en el dispensario tras los problemas de adaptación de Miguel Salazar. La doctora también aprovechaba para expresarle que tanto ella como Luis no entienden que Damián y ella no den el paso de casarse, pero ella tiene miedo.

Nieves y Pablo tenían un fuerte encontronazo por la decisión de Mabel de seguir trabajando en la cantina y trasladarse a la colonia. Por último, Gabriel trataba de manipular a Begoña para que no confíe en Beatriz tratando de ponerla en contra de la mujer sin revelarle su verdadera identidad. Y después el abogado volvía a visitar a su primera esposa para saber qué pretende y descubría que ella sigue teniéndole contra las cuerdas con sus chantajes.