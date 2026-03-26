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Marc Santandreu, meteorólogo de RTVE, anticipa que esta Semana Santa se perfila como la mejor "en años"

por Pedro Jiménez

Marc Santandreu, miembro del equipo de 'El Tiempo' de RTVE, avanza la predicción para la Semana Santa, y trae buenas noticias

Marc Santandreu, meteorólogo de RTVE
Marc Santandreu, meteorólogo en RTVE | Montaje El Televisero

Semana Santa es una fecha que trae de cabeza a los meteorólogos. La presión bajo la que trabajan es absoluta, ya que todo el mundo quiere obtener la predicción más concreta y fiable para toda la semana de cara a planificar sus viajes y, por supuesto, para saber si las tradicionales procesiones van a poder hacer estación de penitencia en las calles.

Y eso, a menudo, resulta complejo, pues la primavera es una estación muy variable y, a tantos días vista, es difícil ofrecer y afinar un pronóstico con precisión. Sin embargo, el equipo de 'El Tiempo' de RTVE, con Marc Santandreu a la cabeza, se ha mojado al respecto en un vídeo para redes elaborado junto a Mónica López, la jefa del departamento.

En primer lugar, de cara a la operación salida, que se producirá este viernes 27 de marzo, el protagonista será el sol a nivel general en todo el país. Un ambiente anticiclónico que se extenderá al fin de semana con tan solo dos excepciones: el sábado se esperan algunos chubascos en el norte y el domingo en Baleares.

Respecto al Lunes y Martes Santo, la estabilidad y la ascenso progresivo de las temperaturas tras un previo descenso será la tónica; salvo en el cantábrico, donde tendremos chubascos débiles debido al aporte de nubosidad compacta favorecida por los vientos del norte.

Y en cuanto al Miércoles, Jueves y Viernes Santo (hasta ahí se han atrevido a pronosticar), "sol en toda España", ha destacado Marc Santandreu. Los días de mayor trasiego serán muy apacibles. Por eso, el meteorólogo ha dejado el siguiente titular, siempre dentro de la cautela: "Podría ser la mejor Semana Santa en años".

No obstante, Roberto Brasero ha apuntado este jueves a una novedad que vaticinan las últimas actualizaciones de los modelos y en la que él ha puesto el acento desde 'Espejo Público': "El jueves se metería una borrasca por el este, pero duraría muy poco".

En consecuencia, descargaría precipitaciones entre la noche del miércoles y el jueves en el sur de Cataluña, de Aragón, en buena parte de la Comunidad Valenciana, en la Región de Murcia y en Almería. Eso sí, en cualquier caso sería un episodio anecdótico.

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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