Marc Santandreu, meteorólogo de RTVE, anticipa que esta Semana Santa se perfila como la mejor "en años"

Semana Santa es una fecha que trae de cabeza a los meteorólogos. La presión bajo la que trabajan es absoluta, ya que todo el mundo quiere obtener la predicción más concreta y fiable para toda la semana de cara a planificar sus viajes y, por supuesto, para saber si las tradicionales procesiones van a poder hacer estación de penitencia en las calles.

Y eso, a menudo, resulta complejo, pues la primavera es una estación muy variable y, a tantos días vista, es difícil ofrecer y afinar un pronóstico con precisión. Sin embargo, el equipo de 'El Tiempo' de RTVE, con Marc Santandreu a la cabeza, se ha mojado al respecto en un vídeo para redes elaborado junto a Mónica López, la jefa del departamento.

En primer lugar, de cara a la operación salida, que se producirá este viernes 27 de marzo, el protagonista será el sol a nivel general en todo el país. Un ambiente anticiclónico que se extenderá al fin de semana con tan solo dos excepciones: el sábado se esperan algunos chubascos en el norte y el domingo en Baleares.

Respecto al Lunes y Martes Santo, la estabilidad y la ascenso progresivo de las temperaturas tras un previo descenso será la tónica; salvo en el cantábrico, donde tendremos chubascos débiles debido al aporte de nubosidad compacta favorecida por los vientos del norte.

Y en cuanto al Miércoles, Jueves y Viernes Santo (hasta ahí se han atrevido a pronosticar), "sol en toda España", ha destacado Marc Santandreu. Los días de mayor trasiego serán muy apacibles. Por eso, el meteorólogo ha dejado el siguiente titular, siempre dentro de la cautela: "Podría ser la mejor Semana Santa en años".

Le ha tocado a @marcsansa. Aquí tenéis la previsión para Semana Santa👇🏻 pic.twitter.com/uEzHCeMG3B — El Tiempo en TVE (@ElTiempo_tve) March 25, 2026

No obstante, Roberto Brasero ha apuntado este jueves a una novedad que vaticinan las últimas actualizaciones de los modelos y en la que él ha puesto el acento desde 'Espejo Público': "El jueves se metería una borrasca por el este, pero duraría muy poco".

En consecuencia, descargaría precipitaciones entre la noche del miércoles y el jueves en el sur de Cataluña, de Aragón, en buena parte de la Comunidad Valenciana, en la Región de Murcia y en Almería. Eso sí, en cualquier caso sería un episodio anecdótico.