Manel Fuentes adelanta un importante cambio de 'Tu cara me suena' en su nueva temporada en Antena 3

Antena 3 ha comenzado a calentar motores para el regreso de 'Tu cara me suena', cuya decimotercera temporada llegará con importantes cambios según ha adelantado Manel Fuentes. En una reciente entrevista, el presentador del concurso de imitaciones ha asegurado que de cara a esta temporada han apostado por novedades que "sumarán espectacularidad" al exitoso formato producido por Gestmusic, desvelando una importante primicia.

Durante una entrevista para la web de Antena 3, el conductor del talent de imitaciones se ha pronunciado sobre el casting de este año y la respuesta que tuvo en redes el anuncio oficial ."La reacción fue muy positiva, generamos sorpresa. Mucha gente no se imagina que este elenco pueda dar tanto de sí o dar una gran edición, pero os aseguro que sí", ha asegurado. "Muchos de ellos ya han venido al programa de invitados", recordaba el comunicador.

Manel Fuentes anuncia un cambio en el plató de 'Tu cara me suena' de cara a su decimotercera edición en Antena 3

"Nadie da por sentado qué va a pasar. No hemos parado de trabajar pequeños detalles, va a haber algunas novedades de plató", ha adelantado entonces Manel Fuentes, anunciando una renovación de la escenografía que 'Tu cara me suena' lleva utilizando durante sus últimas temporadas. "Me atrevo a decirlo, es primicia, pero va a haber cambios muy relevantes que creo que van a sumar espectacularidad, que es lo que ya veníamos haciendo", ha confesado.

Sin desvelar con más detalle las sorpresas de esta nueva edición, el presentador se ha referido también al número "maldito" con el que juegan este año. "Hubiese sido supersticioso si se hubiese llamado 12+1, pero como todo el mundo se llama así pues nosotros somos la 13 ¿Qué problema hay?", ha señalado Fuentes, asegurando que no cree que el número 13 vaya a brindar mala suerte al formato durante esta temporada.

Cabe recordar que 'Tu cara me suena' despidió su duodécima edición en 2025 con un 25.1% de share en su gala final, congregando a más de 1.7 millones de espectadores. A su vez, el concurso presentado por Manel Navarro cerró su temporada con una media del 21.4% de share, su mejor dato en los últimos 7 años, conservando su trono como el formato de entretenimiento más visto.

Sobre este nuevo casting, el presentador se ha mostrado cauto a la hora de determinar quiénes serán los líderes del marcador. "Veremos, en función de lo que les de el pulsador pues veremos", ha comentado de cara a la primera gala. "Leonor Lavado por ejemplo es una súper buena imitadora, pero también hay muy buenas cantantes. Se verá, yo creo que está todo por decidir todavía, de hecho aún no hemos empezado, por lo tanto es imposible predecir", ha zanjado.

'Tu cara me suena 13' llegará próximamente a Antena 3 con un elenco conformado por estrellas como Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, la actriz Cristina Castaño, el cantante J KBello, el cómico Aníbal Gómez, la artista emergente Paula Koops, María Parrado, la humorista Leonor Lavado y Martín Savi, un joven tenor argentino que acumula casi medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram.