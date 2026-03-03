'Tu Cara Me Suena 13': Esta es la lista completa de concursantes con ex de 'La que se avecina' o el Benidorm Fest

Quedan apenas unos días para que 'Tu cara me suena' comience a grabar su décimo tercera edición. Por ello, Antena 3 ya ha confirmado el casting completo del programa presentado por Manel Fuentes, que encabeza Jesulín de Ubrique tal y como hemos avanzado en El Televisero en exclusiva.

Así, tal y como ya habíamos informado, el ex torero es el fichaje estelar de la próxima edición de 'Tu cara me suena' volviendo así a probar suerte como concursante de un programa tras participar en la octava edición de 'MasterChef Celebrity' en TVE así como en la cuarta edición de 'El desafío', donde quedó cuarto, y en 'Splash: famosos al agua' en Antena 3.

Jesulín de Ubrique encabeza el casting de 'Tu cara me suena 13' en el que también figuran la cantante Sole Giménez, el cantante y ex concursante del Benidorm Fest 2024 y 'Hasta el fin del mundo', JKBello, la actriz Cristina Castaño ('La que se avecina', 'Toy Boy'), el cómico, actor y cantante Aníbal Gómez, la cantante y ganadora de 'La Voz Kids 1', María Parrado, la humorista Leonor Lavado, la cantante Paula Koops y el tenor argentino Martín Savi.

Manel Fuentes se vuelve a poner al frente de este formato musical de prime time que buscará las mejores imitaciones de grandes artistas entre un grupo de valientes concursantes que ya han demostrado en multitud de ocasiones sus dotes artísticas. Por supuesto, el presentador no estará solo acompañando a los concursantes: Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita volverán a asumir la tarea como jurado de 'Tu cara me suena' para valorar el trabajo cada semana de los concursantes y sus actuaciones.

Por el momento, aún no hay fecha fijada para el estreno de 'Tu cara me suena 13', pero ya se ha anunciado el comienzo de las grabaciones y Gestmusic ha abierto una convocatoria para asistir como público del opening el próximo domingo 15 de marzo.

Estos son los 9 concursantes de 'Tu cara me suena 13':

Jesulín de Ubrique

Jesulín de Ubrique, primer concursante de 'Tu cara me suena 13'

El torero Jesulín de Ubrique vuelve al mundo de la canción después de haber probado suerte en el año 1996 con el famoso tema Toda, toda, toda'. Además, el andaluz ya tiene experiencia como concursante en programas de televisión como 'El desafío', 'MasterChef Celebrity' así como 'Splash: famosos al agua'.

Sole Giménez

Sole Giménez es una de las cantantes más consolidadas del país. Fue vocalista del grupo Presuntos Implicados y actualmente continúa con su carrera en solitario. A ella ya hemos podida verla en varias ocasiones subida al escenario de 'Tu cara me suena', tanto para acompañar a algún concursante como imitando ella sola.

Cristina Castaño

Cristina Castaño es una actriz gallega que ha participado en numerosas series exitosas de nuestro país como 'Al salir de clase', 'La que se avecina', 'Cuerpo de élite' o 'Toy Boy'. Tiene amplia experiencia en musicales, por lo que promete regalarnos grandes números sobre el escenario.

J KBello

El cantante y creador de contenido J KBello ficha por la décimo tercera edición de 'Tu cara me suena' tras demostrar todo su talento en la pasada edición imitando a Teddy Swim. Además ya tiene experiencia como concursante de programas como 'Cover Night' y el Benidorm Fest 2025 en TVE así como en 'Hasta el fin del mundo'.

Aníbal Gómez

Aníbal Gómez es uno de los cómicos más reconocidos de nuestro país y forma parte del dúo musical Ojete Calor con Carlos Areces. Ha trabajado en programas como Museo Coconut o Retorno a Lilifor y actualmente podemos verlo en la serie de atresplayer 'Rafaela y su loco mundo'.

Paula Koops

Paula Koops es una cantante y compositora madrileña que ha revolucionado la música española en los últimos años. Su viralidad en redes sociales le ayudó a que su música llegase a más gente y actualmente acumula millones de reproducciones en plataformas digitales. Con su dulzura y simpatía, promete conquistar a los espectadores desde la primera gala.

María Parrado

María Parrado ya ha visitado varias veces 'Tu cara me suena' y demostró sus dotes para la imitación. La joven cantante lleva diez años de carrera después de haber sido la ganadora de la primera edición de 'La Voz Kids' en Telecinco y de haberse dado a conocer en 'Menuda noche' de Canal Sur.

Martín Savi

Martín Savi es un joven tenor argentino que promete regalarnos actuaciones apoteósicas en Tu cara me suena. El cantante cuenta con casi medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram y ya ha cautivado a personas de todo el mundo con su voz.

Leonor Lavado

La reina de las imitaciones no podía faltar en Tu cara me suena. La cómica lleva muchos años sorprendiéndonos con su capacidad para meterse en la piel de muchas personalidades de nuestro país, pero, en esta ocasión, deberá hacerlo cantando.

'Tu cara me suena', un tsunami de audiencias que se despidió con un arrollador 25,1%

La pasada edición de 'Tu cara me suena' volvió a arrasar en audiencia y en la gran final, que coronó a Melani García como ganadora, se disparó a un arrollador 25,1% de cuota y más de 1,8 millones de telespectadores de media en Antena 3, despidiendo así la temporada con los mejores datos en 8 años.

La decimotercera edición del formato de imitaciones registró un espectacular promedio del 21,7% de cuota de pantalla y 1,7 millones de espectadores durante sus tres meses en emisión, alcanzando pleno de liderazgos en la noche de los viernes con casi todas sus galas por encima del 20% y logrando su mejor dato en share de las últimas siete temporadas.