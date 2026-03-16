Los 33 estrenos que ver toda esta semana del 16 al 22 de marzo en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o Filmin

Bienvenidos y bienvenidas a la primavera. Con el enero tan oscuro y lluvioso que hemos vivido, nunca pensamos que llegaría, ¿verdad? Pues ya la tenemos aquí, justo tras la resaca de la gala de los Oscar, que tiene lugar esta madrugada del domingo 15 al lunes 16 de marzo. No es una semana fuerte en cuanto a estrenos, y menos aún de series, pero sí que llegan unas cuantas películas muy interesantes a las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o Filmin.

Para empezar, tenemos lo nuevo de Mario Casas, que estrena 'Zeta' en Prime Video. Una historia sobre espías, escrita por Oriol Paulo y dirigida por Dani De la Torre. El resultado es una buena película de acción que nos trae a un Mario Casas cada vez más asentado. Netflix también tiene su propio as en la manga para esta semana y es la llegada de la esperadísima película de los Peaky Blinders, con el regreso de Cillian Murphy, nuevos fichajes y una nueva historia que sigue la trama justo después del final de la serie. Y es en Netflix donde también podremos ver la presentación en directo del nuevo disco de BTS. Un evento sin precedentes que va a arrasar en todo el mundo.

Y si queremos centrarnos más en el terreno documental, Netflix trae uno sobre los inicios de la legendaria banda de Red Hot Chili Peppers, o Filmin con su 'Elon Musk al descubierto', sobre las demandas millonarias contra su imperio Tesla. Y en cuanto a series, AppleTV estrena 'Mujeres imperfectas', con Elisabeth Moss, Kate Mara y Kerry Washington de protagonistas, y recordándonos un poco a 'Big Little Lies'.

Estrenos en Prime Video

Zeta

Sinopsis: Cuatro ex-oficiales de inteligencia españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas del mundo. El CNI descubre que todos participaron hace 35 años en la oculta “Operación Ciénaga”, que ocurrió en Colombia y donde estuvo implicado un quinto oficial de inteligencia –el único que ha escapado de los asesinos–. Encontrarle será el primer objetivo para el CNI, que pone al frente de la misión a su mejor miembro: Zeta. Pero Zeta no estará solo en su misión. Colombia también le busca mediante una de sus mejores agentes, Alfa, que parece saber más de “Ciénaga” que la inteligencia española.

Oriol Paulo vuelve a trabajar con Mario Casas después de la miniserie 'El inocente'. En este caso, en la parte del guion de una película de acción dirigida por Dani De la Torre. Así, convierten a Mario Casas en nuestro héroe de acción en este thriller político internacional, en el que comparte protagonismo con Luis Zahera, además de Mariela Garriga, Nora Navas, Cristina Umaña y Christian Tappan. 'Zeta', además, se ha rodado entre España, Estonia y Brasil.

"Lo interesante de los espías es que son como en las películas", explicó Mario Casas en una entrevista reciente para El País. "El espía con el que hablé me contó que tenía una vida normal y llevaba a sus hijos al colegio, pero nadie de su familia ni de sus amigos sabía que era espía. Me costaba creérmelo. Y él me decía que sí, que hay muchísima más gente dedicada al espionaje de lo que te puedes imaginar".

Fecha de estreno: 20 de marzo

Estrenos en Netflix

Peaky Blinders: El hombre inmortal

Sinopsis: Durante la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby regresa a un Birmingham bombardeado y se ve envuelto en misiones secretas de guerra, enfrentándose a nuevas amenazas mientras lidia con su pasado y con los crecientes riesgos para el país.

Esta nueva entrega de 'Peaky Blinders' llegará primero a los cines el próximo 6 de marzo (en salas seleccionadas). Y, tras su paso por la gran pantalla, se estrenará en Netflix, buscando continuar el desenlace de la serie, y por qué Tom Shelby decide volver de su autoimpuesto exilio. En este caso,Cillian Murphy no es el único que regresa. Porque volveremos a ver a Sophie Rundle y Stephen Graham, que ha triunfado recientemente con su serie 'Adolescencia'. Además, la nueva película contará con las incorporaciones de Barry Keoghan, Rebecca Ferguson y Tim Roth entre otros. "Lo bueno de Peaky es que rodábamos una temporada, y luego tenía un año, dieciocho meses o dos años de descanso. Y es un regalo de personaje. Es implacable", contó Murphy para The Sunday Morning Herald. "Es agotador interpretarle".

Fecha de estreno: 20 de marzo

El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel

Sinopsis: Un análisis en profundidad de los años de formación de los Red Hot Chili Peppers y del papel clave de su guitarrista original, Hillel Slovak.

La película recorre los inicios del grupo en Los Ángeles y los lazos de amistad que marcaron sus primeros pasos. Repasando los años formativos del grupo a través de entrevistas con Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante y amigos cercanos del músico, conocemos más sobre la figura de un guitarrista que marcó la nueva escena del punk de mediados de los 80. Slovak falleció en 1988 a los 26 años por una sobredosis. Eso sí, no es un documental "oficial" sobre la banda, y así lo han querido dejar claro en un comunicado. Aunque aceptaron aparecer "por amor y respeto a Hillel", que fue el guitarrista principal de la banda durante sus primeros tres discos.

Fecha de estreno: 20 de marzo

BTS: El comeback en directo - Arirang

Sinopsis: Sigue a BTS mientras actúa en directo desde Seúl para celebrar su quinto álbum de estudio Arirang, su primera retransmisión mundial en directo desde Corea.

El k-pop está de moda, y fueron BTS (junto con el grupo femenino Blackpink) los que le dieron ese alcance mundial del que goza hoy en día. En Corea sigue existiendo el servicio militar obligatorio, lo que forzó a la banda a disolverse unos años para que cada uno de los miembros cumpliera con su obligación. Ahora regresan con su quinto álbum, y qué mejor que hacerlo en un evento en directo, y además emitido a través de Netflix. Las autoridades y el propio Gobierno de Corea del Sur ha extralimitado las precauciones para un evento al que acudirá la gente en masa. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, los integrantes del grupo, están deseando compartir su nueva música con el mundo, y los fans de medio planeta ya tienen marcado el 21 de marzo en rojo en su calendario. El concierto tendrá lugar en la plaza Gwanghwamun y aunque solo se pusieron a la venta 15.000 entradas, se espera la asistencia de más de medio millón de personas.

Fecha de estreno: 21 de marzo

Estrenos en Movistar Plus+

Flores para Antonio

Sinopsis: Una hija se dispone a buscar la verdad sobre quién fue su padre, un músico legendario, fallecido cuando ella tenía 8 años. Él es Antonio Flores, ella la también célebre actriz Alba Flores. Alba dejó de cantar al perder a Antonio y ahora se dispone a recuperar su voz y su historia, preguntando por primera vez a sus familiares y amigos.

"Ha sido muy bonito", contó Alba Flores, hija de Antonio Flores, cuando se anunciaron las candidaturas de los Goya, en el que el documental sobre su padre ha conseguido dos nominaciones. "Tanto si pasaba como si no, era mejor vivirlo juntos. Así que muy bien, hemos gritado, hemos celebrado, hemos cantado... Hemos hecho de todo antes de venir aquí", contaba entre risas tras conocer la noticia". Así lo contó en una entrevista para la revista ¡Hola! "Esta película es un trozo de mi padre, pero también me gustaría que fuera una reunión familiar. De alguna manera, el público es uno más de nuestra familia. Hemos compartido confidencias, alegría… todo". Y al final, se llevaron a casa el Goya 2026 a Mejor Canción Original Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz. Con un discurso muy emotivo de la hija del cantante fallecido.

Fecha de estreno: 19 de marzo

Mi mitad perdida

Sinopsis: Dos jóvenes se conocen en un grupo de apoyo a gemelos en duelo y forman un inesperado vínculo.

El director, escritor y actor James Sweeney fichó a Dylan O'Brien (sí, el protagonista de, entre otras, la trilogía de 'El corredor del laberinto) para protagonizar junto a él una película sobre la identidad, la conexión con otras personas y la muerte. Esta comedia dramática, en la que O'Brien sorprendió a los críticos (y encendió internet con varias escenas subidas de tono), conquistó el prestigioso festival de Sundance, y por fin nos llega al streaming gracias a Movistar Plus+. "James es un hombre gay, y venía de un lugar en el que podía confiar. Teníamos una opinión similar sobre actores heterosexuales interpretando papeles gays, especialmente en los últimos años: empezabas a ver a actores heterosexuales interpretando un papel queer completamente heterosexual. Empezó a sentirse poco auténtico", afirmó O'Brien en una entrevista para Dazed.

Fecha de estreno: 19 de marzo

Ciudad sin sueño

Sinopsis: Toni, un chico gitano de 15 años, vive en el asentamiento irregular más grande de Europa, a las afueras de Madrid. Orgulloso de pertenecer a una familia de chatarreros, sigue a su abuelo a todas partes. Pero los derribos se acercan a su parcela y su abuelo se niega a marcharse, sea cual sea el sacrificio. En oscuras noches sin electricidad, mientras las leyendas de su infancia cobran vida, Toni debe elegir: enfrentarse a un futuro incierto o aferrarse a un mundo que se desvanece.

Tras el corto ganador de un Goya 'Aunque es de noche', Guillermo Galoe decidió continuar rodando en la Cañada Real, el mayor asentamiento irregular de Europa. En 'Ciudad sin sueño', nominada a 5 premios Goya (ganando Toni Fernández a Mejor Actor Revelación), Galoe recupera a Tonino, protagonista del corto, en una ficción que muestra como los habitantes de este lugar se debaten entre resistir o marcharse.

"¿Cuál era nuestro posicionamiento como cineastas ante un espacio real?", se preguntó el director y el director de fotografía al iniciar la película. Así contó Galoe en una entrevista para el blog El antepenúltimo mohicano. "Porque esa era la propuesta: hacer una ficción en un entorno real, interpretada en su totalidad por la gente que vive allí. Efectivamente, me interesan mucho los rostros y la vida y cómo habitan las imágenes. La idea era no estar nunca por encima, pero tampoco entre esos rostros y los espectadores. Rui Pocas, el director de fotografía, y yo hablamos mucho de esto, de cómo encontrar unos códigos en los que pudiésemos crear un movimiento de cámara natural, que palpita, que respira, pero que no es una cámara al hombro; es una cámara que, de alguna manera, flota en esos planos fijos que siempre están en movimiento".

Fecha de estreno: 20 de marzo

Superman

Sinopsis: En un mundo cínico que ha perdido la fe en la bondad, Superman lucha por reconciliar su herencia kryptoniana con su crianza humana en Smallville como Clark Kent. Mientras protege a la humanidad, encarna la verdad, la justicia y el estilo americano, desafiando una era que considera estos valores obsoletos.

James Gunn, se adentra en el mundo del gran superhéroe de DC Cómics con este reboot que presenta un nuevo Superman, más humanamente vulnerable, compasivo e idealista que nunca. Y contrasta mucho con la versión bastante más oscura que propuso Zack Snyder con su 'Hombre de acero', protagonizada por Henry Cavill. En este caso tenemos a David Corenswet ('Pearl') como el superhéroe del traje azul. La historia comienza justo cuando Superman, tres años después de hacer pública su identidad como el metahumano más poderoso de todos, es derrotado. Herido, el superhéroe termina en la Antártida, cerca de su guarida secreta, a donde su fiel perro Krypto lo ayuda a llegar para sanarse. Pero Lex Luthor le sigue los pasos y va a hacer públicos algunos oscuros secretos de Superman que ni él mismo conoce.

El reparto lo completa un Nicholas Hoult desquiciado dando vida a un Lex Luthor más malvado que nunca, y Rachel Brosnahan dando vida a Lois Lane. El acabado visual es luminoso y colorido, precisamente lo que llevamos muchos años demandando al personaje en su salto a la gran pantalla, y todo funciona con muy buen ritmo. Un comienzo del nuevo DC muy prometedor.

"El proceso ha sido muy diferente al de cualquiera de mis otras películas. Para empezar, nunca antes había rodado una película de superhéroes, en realidad", explicó James Gunn en una entrevista para GQ. "Mucha gente cree que es al revés, que he hecho más pelis de superhéroes que nadie, pero no. 'Super' (2010) trata sobre un loco que se disfraza para pegar palizas a la gente. Los Guardianes de la Galaxia son aventureros espaciales, no superhéroes: no llevan trajes, no tienen superpoderes… O sea, tienen poderes, pero no en el sentido clásico. Y así llegamos hasta 'El Escuadrón Suicida' (2021), donde los protagonistas eran villanos y antihéroes. Así que 'Superman' es mi primera película de superhéroes".

Fecha de estreno: 20 de marzo

Estrenos en Filmin

Elon Musk al descubierto

Sinopsis: documental sobre el millonario Elon Musk y el lanzamiento de sus coches eléctricos de Tesla.

Es 2014 y el multimillonario tecnológico Elon Musk presentó ante un público entusiasta sus planes para un coche autónomo. Lo que los consumidores no sabían es que la función de "piloto automático" de Tesla estaba lejos de estar lista para circular por carretera, y que los nuevos propietarios estaban siendo utilizados para mejorar el software aportando sus datos. Un accidente mortal en Florida desencadenó una prolongada demanda judicial para exigir responsabilidades a Tesla. Y no fue el único incidente. Impactantes imágenes de cámaras de seguridad muestran en este documental la peligrosidad de los coches.

Además de cómo en 2022 un denunciante anónimo entregó a un periodista del diario económico alemán Handelsblatt un gigantesco archivo de documentos internos conocido como The Tesla Files. Más de 100 gigabytes de información que incluían correos electrónicos, informes técnicos, mensajes internos y registros de incidencias. El material contenía más de 3.000 quejas de clientes relacionadas con el funcionamiento del sistema Autopilot.

Fecha de estreno: 20 de marzo

Estrenos en AppleTV

Mujeres imperfectas

Sinopsis: Un thriller que explora un crimen que destroza la vida de tres mujeres unidas por una amistad de décadas, así como la culpa y la venganza, el amor y la traición, y los compromisos que marcan las vidas de forma irreversible. A medida que la investigación se desarrolla, se revela también la verdad sobre cómo incluso las amistades más cercanas pueden no ser lo que parecen...

Basada en la novela homónima de Araminta Hall, esta nueva serie de AppleTV llega firmada por Annie Weisman, creadora de 'Physical', también para la plataforma de Apple. Pero es que entre su equipo de creadores, también encontramos el nombre de Lesli Linka Glatter, responsable de 'Homeland'. Con Elisabeth Moss, Kate Mara y Kerry Washington de protagonistas, nos encontramos con un thriller dramático al más puro estilo 'Big Little lies', pero esta vez con tres amigas a las que conoceremos a lo largo de varios años de su vida: Mary, Eleanor y Nancy. El problema surge cuando una de ellas muere... y los secretos empiezan a salir a la luz. Joel Kinnaman, Corey Stoll y Leslie Odom Jr completan el reparto de uno de esos títulos que, de no estrenarse en AppleTV, daría mucho más que hablar.

Fecha de estreno: 18 de marzo

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