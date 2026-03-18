'Ex. La vida después': Cuántos programas tiene en total el programa de Ana Milán y lista de invitados en Cuatro

Cuatro renueva su prime time desde este miércoles tras el fin de 'Los gipsy kings' con la llegada de 'Ex. La vida después', un nuevo formato de entrevistas con Ana Milán como presentadora y que supone una evolución del 'Viajando con Chester' de Risto Mejide.

Producido en colaboración con Vodevil, 'Ex. La vida después' propone un espacio de conversación íntima y reposada que apuesta por la escucha, la cercanía y la emoción. Cada entrega invita a sus protagonistas a detenerse en ese instante que cambió su vida para siempre y a reflexionar sobre el camino recorrido desde entonces. En ese contexto, el espacio, la decoración y la charla se armonizan para generar complicidad entre Ana Milán y sus invitados durante la entrevista, en la que la presentadora se implica desde el primer momento participando activamente en el trabajo previo con cada protagonista junto al equipo de redacción.

El concepto ‘ex’ se extiende también a menudo a las propias localizaciones de las entrevistas: lugares singulares y cargados de historia que tuvieron una función concreta y que hoy buscan nuevos usos. La antigua casa de ‘Gran Hermano’, una fábrica de azulejos abandonada, unas oficinas que en el pasado albergaron una imprenta o una agencia de comunicación que antaño fue la redacción de una de las revistas de moda más importantes de España, son algunos de ellos.

La primera temporada de 'Ex. La vida después' consta de seis entregas de en torno a 70 minutos. En el primer programa, Ana Milán conversa con Rosalía y Tamara Falcó sobre el papel que la fe ha tenido en sus vidas y sobre cómo ese descubrimiento marcó un antes y un después en su manera de afrontar la vida, la fama, las relaciones personales y las decisiones importantes.

A lo largo de la temporada, 'Ex. La vida después' abordará distintos momentos de transformación vital. Juan José Ballesta, Juan y Medio y la cantante Jeannette reflexionarán sobre la vida después de haber sido un niño prodigio; Montoya, Jorge Berrocal, Carlos Maldonado, Susana Bicho y Naiara hablarán de la vida después del fenómeno reality; y Toñi Moreno, Ada Colau, Jaime de los Santos y Blas Cantó compartirán su experiencia sobre la vida después de ‘salir del armario’.

El programa también abordará la vida después de las adicciones con Rafa Sánchez (La Unión), Andrea Levi, Pablo Ojeda y David Seijas; y la vida después de la polémica, con Andy, la influencer Roro y el comunicador Pedro Ruiz.