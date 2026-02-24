'Supervivientes 2026' ya tiene a su titán en las pruebas: Así es Aratz Lakuntza, el deportista de élite que asombró en 'El Conquistador'

'Supervivientes 2026' ha confirmado este martes a su duodécimo concursante oficial: Aratz Lakuntza, un deportista de élite, natural de San Sebastián (Guipúzcoa), que a sus 26 años de edad es Bicampeón del Mundo en Carreras de Obstáculos (OCR).

Se trata de un hito para un joven deportista que comenzó a prepararse en esta disciplina apenas un año antes de alzarse con la victoria. El joven vasco, que también es entrenador personal, se define como una persona muy exigente y con carácter cuando compite, y no se anda con reparos ante las cámaras ni frente a la convivencia.

Echando un vistazo a su cuenta oficial de Instagram, resulta meridianamente claro que, con Aratz Lakuntza, 'Supervivientes 2026' ya tiene a su mayor titán para las pruebas a las que se tendrán que enfrentar los concursantes. Retos a los que este año se dará mayor peso si cabe. En ese sentido, María Lamela, nueva presentadora en Honduras, avanzó que el estreno acogería la prueba más dura de la historia.

El atleta se lanza de lleno a la aventura más grande de su vida y afronta con muchas ganas el nuevo desafío porque quiere darlo todo y más en Honduras. "Hace poco participé en un reality de supervivencia en el que se me quedó una espina clavada, por lo que cojo esta nueva aventura con muchísima ilusión y sobre todo para demostrarme a mí mismo hasta dónde puedo llegar", ha declarado en su vídeo de confirmación.

Efectivamente, 'Supervivientes 2026' no será su primera incursión en un concurso. Aratz Lakuntza fue la estrella de la anterior edición de 'El Conquistador del Caribe' en la ETB, la cadena autonómica vasca. Durante su trayectoria en este formato de supervivencia demostró ser todo un portento.

De hecho, Aratz se convirtió en uno de los claros favoritos para ganar la edición 2025 del reality vasco, pues conquistó al público con sus impresionantes exhibiciones en las pruebas, con su descomunal destreza física y su incuestionable alma de líder. Recuerda así al perfil de Gorka Ibarguren, exconcursante de 'SV' en 2024.

Sin embargo, a pesar de ser uno de los candidatos a alzarse con el triunfo, antes de la final cayó en una prueba que fue tildada de "imposible" desde el punto de la física. Las redes se llenaron entonces de críticas contra 'El Conquistador', considerando que su eliminación fue un auténtico "robo".

Es precisamente por ello por lo que Aratz Lakuntza dice que "se me quedó una espina clavada" en su vídeo de presentación. Ahora, en 'Supervivientes 2026' promete sacársela y dejar a la audiencia de todo el país sin palabras.

Si bien, Aratz Lakuntza se suma a un casting que, por ahora, integran Alberto Ávila, Alex de la Croix, Ivonne Reyes, Gerard Arias, Claudia Chacón, Alba Paul, Maica Benedicto, Marisa Jara, Gabriela Guillén, Paola Olmedo e Ingrid Betancor.