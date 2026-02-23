'Supervivientes 2026' confirma como concursante al tercer vértice de un triángulo que se verá las caras en Honduras

'Supervivientes 2026' ya calienta motores en Telecinco. El reality por excelencia de la televisión, que arrancará nada más finalizar la cuarta edición de 'GH Dúo', poco a poco va completando el casting de los valientes concursantes que se lanzarán a la aventura.

Con el décimo participante confirmado, 'Supervivientes' vuelve a tirar de exconcursantes de 'La isla de las tentaciones', el otro reality más exitoso de Telecinco. Se trata de Gerard Arias, cuya participación a buen seguro dará mucho de qué hablar. Y es que, en Honduras se reencontrará no solo con Claudia Chacón, con la que protagonizó un tórrido romance en 'La isla', sino también con Maica Benedicto, con quien, al parecer, tiene algunas cuentas pendientes.

Fue durante la gala de 'GH Dúo: Cuentas Pendientes', cuando Ion Aramendi dio paso a Gerard Arias, quien apareció en el plató, confirmando así su participación en la nueva edición de 'Supervivientes'. Aunque confesó tener "muchas ganas" de empezar la aventura, no tiene tantas ganas de reencontrarse con Claudia Chacón, como así reconoció él mimo: "No tengo ganas de verla ni de estar escuchando gritos. He pensado llevarme unos tapones como objeto personal", bromeó.

Por el contrario, sí que tiene ganas de compartir experiencia con Maica Benedicto, de la que dice: "Le tengo mucho cariño". "O sea que la vas a liar allí. Puede pasar de todo", le dijo entre risas Ion Aramendi, antes de despedirle y desearle "muchísima suerte" en esta nueva aventura televisiva.

🏝️ Gerard Arias, nuevo concursante de S|V 2026. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/4oujUQDL0v — Mediaset España (@mediasetcom) February 22, 2026

Gerard Arias confiesa tener fobia a las arañas

En su vídeo de presentación, Gerard Arias reconoce cumplir un sueño con su participación en 'Supervivientes': "Tengo muchas ganas de ir. Desde que empecé en la tele y, antes, siempre ha sido mi objetivo y mi sueño llegar a este programa que creo que es un programa que te lleva a límites que no te llevarías en la calle y que te hace ver hasta dónde puedes llegar".

El joven tiene muchas ganas de comenzar la aventura. Aunque confiesa que tiene una fobia: las arañas, unos arácnidos que campan a sus anchas por las playas de Honduras. Por lo tanto, el manchego tendrá que superar su miedo si quiere permanecer el máximo tiempo posible en el concurso.

De Repúblicana Dominicana a Cayos Cochinos 🍎 Gerard Arias , décimo concursante confirmado de #Supervivientes2026 🌴 https://t.co/G62TMZZpfd pic.twitter.com/ADUhImhlkQ — Supervivientes (@Supervivientes) February 22, 2026

¿Quién es Gerard Arias, concursante de 'Supervivientes 2026'?

Gerard Arias es un bombero y empresario de Ciudad Real que se dio a conocer en la octava edición de 'La isla de las tentaciones' donde participó junto a su entonces novia, Alba Rodríguez. Su paso por el concurso fue breve debido a la hoguera de confrontación que le pidió ella, quien no soportó la presión y, tras esta precipitada hoguera, ambos abandonaron la isla a los pocos días de comenzar. Eso sí, cada uno por su lado.

Poco después, el futuro concursante de 'Supervivientes 2026' participó en la segunda edición de 'Los vecinos de la casa de al lado', donde permaneció 84 días, y consiguió alzarse con el puesto de tercer finalista. Pero sus aventuras televisivas no quedan ahí, puesto que en la novena edición de 'La isla de las tentaciones' volvió a participar, pero en esta ocasión como tentador.

Pronto se convirtió en el tentador favorito de Claudia Chacón, quien participaba junto a su novio Gilbert. Ambos mantuvieron una relación con muchos altibajos para terminar cada uno por su lado. Ahora, tendrán que convivir en otra isla, la de 'Supervivientes'. Sin embargo, Gerard no solo se reencontrará con Claudia, sino también con Maica Benedicto, con la que siempre ha mantenido un tira y afloja. Desde que coincidieron en'‘Los vecinos de la casa de al lado' hubo un acercamiento entre ellos que hizo aumentar los rumores de una posible relación.