El vínculo de Gerard Arias, de 'La Isla de las Tentaciones', con esta histórica actriz de 'La que se avecina'

Telecinco arrancaba el 2025 estrenando dos de sus realities estrella: 'GH Dúo' y 'La isla de las tentaciones'. La octava edición del programa presentado por Sandra Barneda está cosechando grandes datos de audiencia y sus parejas protagonistas ya están en boca de todos. Una de esas parejas es la formada por Gerard Arias y Alba García.

Y lo cierto es que, haciendo un repaso de su vida anterior a 'La isla de las tentaciones', el joven no es un desconocido para el público. En las pocas entregas que llevamos de esta octava edición, Gerard y Alba ya nos han dejado momentazos televisivos, como el monumental enfado de ella al saber que su examiga Aída formaba parte del grupo de solteras que intentarán conquistar a su novio. El cabreo fue mayor cuando este escogió a Aída para su primera cita, provocando en su novia un ataque de ansiedad.

Sin embargo, el historial sentimental de Gerard Arias es largo. Y, entre sus numerosas conquistas, alguna que otra cara conocida. El concursante, de treinta y un años, es de Tomelloso, Ciudad Real, y es bombero. Su relación con Alba, a la que conoció gracias a un amigo común, es de un año. Actualmente trabaja en un parque de bomberos privado en Lisboa, labor que combina con la de empresario, ya que también es propietario de un pub en su ciudad natal. También ha hecho sus pinitos como modelo, protagonizando campañas publicitarias para importantes marcas.

El pasado televisivo de Gerard Arias antes de 'La isla de las tentaciones'

Carlota Boza y Gerard en '24 horas para enamorarte' de Mtmad

En sus redes sociales, el concursante de 'La isla de las tentaciones' se muestra como un apasionado de la naturaleza y el deporte, especialmente de las artes marciales y el kayak. Su incursión en el mundo de la televisión no es nueva, ya que, en el año 2023 formó parte del formato de Mtmad '24 horas para enamorarte'. En él, varias caras conocidas acudían al programa para intentar encontrar pareja.

Los participantes fueron dos hombres y dos mujeres. Por un lado, Josué Bernal e Iván Díaz. Y, por otro, Gala Caldirola y Carlota Boza, actriz de 'La que se avecina'. El papel de Gerard fue totalmente opuesta del que tiene que jugar ahora en 'La isla de las tentaciones'. Su labor era tratar de conquistar a Gala y Carlota. El acercamiento fue mayor en el caso de la primera, con la que compartió alguna que otra cita.

Aunque finalmente la cosa no cuajó y no terminaron el programa juntos. "He sentido una conexión guay contigo, pero no sé si suficiente para irme de aquí contigo", opinaba la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que acabó yéndose sola del programa.