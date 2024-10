Carlota Boza, de 'La que se avecina', lanza una poderosa reflexión ante el caso Isa Pantoja

Este miércoles, 23 de octubre, se ha estrenado la experiencia inmersiva 'El juego del calamar', basada en la exitosa serie coreana de Netflix. Entre los numerosos invitados al evento estaba la actriz Carlota Boza, quien no ha dudado en pronunciarse sobre el tema del momento: la durísima entrevista que Isa Pantoja concedió en '¡De viernes!'.

"No me atrevería a decirle nada porque no estoy metida en el tema", ha empezado diciendo en una entrevista a Europa Press, pero ha acabado reconociendo que "ser madre también es muy duro". Además, ha evitado posicionarse al respecto ya que confiesa que "no sé qué situaciones han vivido entre las dos. Entonces no puedo ni defender a Isabel Pantoja ni no defenderla ni nada, o sea, no estoy nada metida. Solo conozco a Isabel Pantoja, ni siquiera conozco a los hijos".

El consejo de Carlota Boza: "Hay personas que no están hechas para mantener relación"

Finalmente, Carlota Boza ha asegurado que "si se han hecho tanto daño o una de las personas ha hecho tanto daño a la otra, muchas veces es mejor dejarle a un lado. Simplemente hay personas que no están hechas para mantener relación y es mejor que vayan por caminos distintos, porque igual por separado las dos son súper felices", sentenciaba la actriz de 'La que se avecina', dejando un valioso consejo en el cisma de Isa Pantoja.

Por otro lado, también desmentía que ya no fuera amiga de Victoria Federica, como se ha dicho: "Ah, no, me llevo muy bien con ella. Sí, sí, sí, sí. Yo la quiero muchísimo, lo que pasa es que al final la agendas no cuadran, pero sí…". "Es difícil enfadarse con ella", añadía, entre risas.

Carlota Boza y la sobrina del rey Felipe VI son muy amigas desde hace años. De hecho, la actriz no dudó en salir en su defensa tras la entrevista que concedió a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Victoria es una persona que cuida bastante lo que dice y, aparte, se la vio encantadora. No dijo nada fuera de lugar, fue muy ella y creo que lo hizo estupendamente bien".