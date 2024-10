Marisa Martín-Blázquez no se muerde la lengua contra Raquel Bollo por lo que verbaliza de Isa Pantoja

Este miércoles, 'Vamos a ver' ha hablado con Raquel Bollo sobre las declaraciones que dio Isa Pantoja en 'De Viernes'. Y el testimonio de la que fuera una de las personas más cercanas de Isabel Pantoja ha sorprendido a todos. Unas horas después, Marisa Martín-Blázquez no ha dudado en replicarla y cuestionar sus palabras en 'TardeAR'.

Para Raquel Bollo el testimonio de Isa Pantoja "no cuadra nada" pues ella también estaba en esa casa y nada de lo que contó fue así. "A la niña se la permitían muchas cosas, incluso que tratase mal a Dulce", soltaba sin pudor la que fuera colaboradora de 'Sálvame'. "Nunca he escuchado a Isabel hablar mal de su hija", incidía Raquel Bollo. Además, no ha dudado en exponer que "yo he visto a esta niña hartarse de reír y gastarle bromas a su abuela en la cocina de Madrid, y peinarla y maquillarla".

Por último, sobre el polémico episodio del manguerazo en el que según Ángela Portero estaba presente su hijo Manuel Cortés, aunque no participó, Raquel Bollo ha sido contundente. "No fue ningún tipo de limpieza. ¿En qué cabeza cabe? Que lo cuente ella y por qué paso. Que eso no quiere decir que esté bien, pero contar que te han hecho una limpieza con una manguera...", recalcaba.

Tras recordar sus palabras, Marisa Martín-Blázquez no se ha podido quedar callada en 'TardeAR'. "No me puedo morder la lengua, yo aprecio mucho a Raquel pero yo creo que no está siendo sincera en estas declaraciones que ha hecho porque hablando del lamentabilísimo, deleznable episodio de la manguera ella sabe lo que pasó ahí", empezaba diciendo la colaboradora.

"Aunque no haya vivido nada más, solamente sabiendo lo que pasó ahí en ese momento se me pone la carne de gallina, me parece que no tiene que hacer ninguna defensa y que lo mejor que puede hacer es no decir nada", añadía Marisa de forma clara y contundente.

Marisa Martín-Blázquez, rotunda contra Raquel Bollo

"Es verdad que Ángela Portero el otro día en De Viernes nombró a su hijo Manuel, es verdad que ese chico estaba, pero no participó ni quiso saber nada, además ese niño era menor en ese momento porque Isa tenía 16 años", proseguía diciendo Marisa Martín-Blázquez. "Isa lo dijo que su primo no tenía nada que ver", matizaba Ana Rosa.

Tras ello, Marisa reconocía que hay gente que sigue asegurando que Manuel Cortés si que participó en ese manguerazo. "Manuel salió espantado de esa historia. Pero Raquel sabe lo que pasó y que solamente sepa eso, sin tener en cuenta todo lo que han contado otros compañeros o lo que contó la niña, no se puede justificar nada", sentenciaba la colaboradora de 'TardeAR'.