El equipo de 'La Isla de las Tentaciones' tiene que intervenir con Alba tras lo ocurrido con Gerard

Alba está siendo la gran sensación del arranque de 'La Isla de las Tentaciones 8' después de enterarse de cómo Aída, una antigua amiga, es la tentadora con la que ha conectado su pareja Gerard.

En el estreno, Alba protagonizó el momento más viral del programa cuando enfrentó a su chico y pronunció la ya memorable frase "¿a ti te parece normal un coño en tu nunca?". Y es que a la joven no le hizo ninguna gracia ver a Gerard con Aída subida en sus hombros en la piscina de la villa.

Ante el cisco que Alba le montó, Gerard ha decidido actuar en venganza y, en el segundo capítulo de 'La Isla de las Tentaciones', le ha dado la primera cita a Aída, lo que ha provocado que su novia haya montado en cólera de nuevo, abandonando el set de grabación abruptamente.

"Tú tienes que ver que a mi no me tienes que dar órdenes ni faltarme al respeto de la manera en la que lo hiciste", le ha espetado Gerard a Alba mientras le colocaba el collar a Aída. Además, ha reconocido que ha sido un escarmiento por cómo le trató y le ha advertido con romper la relación.

"Pues me voy a ir, me has faltado el respeto otra vez. ¡Me quiero ir!", ha clamado Alba mientras se dirigía sofocada hacia la playa. Sin embargo, Sandra Barneda ha mediado para tranquilizarla y pedirle que volviera al punto de grabación, evitando tomar decisiones en caliente de las que luego se pudiera arrepentir.

Y Alba ha acatado, pero conforme ha ido avanzando la ceremonia de las primeras citas, su estado de ansiedad ha ido aumentando seriamente. Tanto, que la organización de 'La Isla de las Tentaciones' ha tenido que intervenir. "Respira, respira", le ha suplicado Ana, una de sus compañeras, que se ha asustado al verla así.

"Alba, ¿qué ocurre? Alba, vente conmigo", le ha solicitado Sandra Barneda, también preocupada. "Alba, respira y siéntate por favor, no me hagas esto, que nos vamos a ir juntos de aquí y que esto te sirva para aprender. Tranquila, que te sigo queriendo", le ha tratado de consolar Gerard.

"No era mi intención hacerla sentir así. Lo que he hecho (elegir a Aída para la primera cita) no creo que esté mal hecho, pero me he quedado muy preocupado", ha confesado Gerard en unos totales. Acto seguido, ante la evacuación de Alba, Sandra ha asegurado que estaba en buenas manos: "Ella está siendo atendida por el equipo".

En paralelo, la presentadora de 'La Isla de las Tentaciones', inquieta por el mermado estado de ánimo de Alba, ha reclamado a las compañeras de esta que se vuelquen con ella y le ayuden: "Os pido por favor que la apoyéis, esto es más fuerte de lo que pensabais".

Además, Alba ha hecho algo con muy pocos precedentes en el formato de Telecinco. Y es que ha declinado de raíz tener cita. La concursante, que se ha convertido como un alma en pena en el reality, no ha sentido conexión con ningún soltero como ella misma ha admitido.