Se descubre la razón por la que Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, concedió una entrevista a 'De Viernes'

Fue en agosto de 2023 cuando la vida de Daniel Sancho y, por ende la de sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, se rompió por completo. El joven era detenido en Tailandia acusado de haber asesinado al ciujano colombiano Edwin Arrieta. Una noticia que cayó como un jarro de agua fría sobre sus padres.

Tras más de dos años y medio en silencio, Silvia Bronchalo ha decidido romperlo en '¡De viernes!'. A lo largo de una extensa entrevista realizada por Santi Acosta, la ex actriz ha reconocido que el único motivo por el que ha decidido hablar es por una necesidad económica, para poder seguir ayudando a su hijo. Cabe recordar que ella siempre ha sido contraria a que personas de su entorno se lucraran concediendo entrevistas sobre el caso.

Incluso cargó duramente contra su ex, Rodolfo Sancho, tras el documental que hizo en HBO, llegando a asegurar que ese dinero estaba "manchado de sangre". Sin embargo, confiesa que su situación profesional ha cambiado en estos últimos tiempos, razón por la cual ha decidido sentarse en televisión: "Mi nivel de ingresos ha bajado, también el nivel de trabajo. No he podido mantener la misma línea de trabajo que tenía con los mismos ingresos y necesito dinero para llevar a cabo esto".

Silvia Bronchalo reconoce que aceptar una entrevista pagada va en contra de sus principios. Sin embargo, ahora mismo su prioridad es el bienestar de su hijo, quien cumple condena perpetua en una cárcel tailandesa: "Para mí es muy difícil porque va en contra de mis principios y de mis valores. Pero tengo la necesidad de ayudar a mi hijo económicamente. Tengo que priorizar su vida a mis principios para poder ayudarle".

Entre los objetivos que tiene en mente, y para lo que necesita el dinero, es para intentar cambiar la estrategia legal y el equipo jurídico de Daniel Sancho, pues según ella, este ha otorgado poderes a su abogado y no desea modificar su defensa, al menos por el momento. Pese a esto, parte del dinero que se embolsará por su participación en '¡De viernes!' servirá para sufragar viajes a Tailandia y gastos básicos: "Viajar allí, ayudarle con comida o mandarle dinero es costoso", lamenta.

Sobre lo que llevó a su hijo a cometer un asesinato, la madre de Daniel Sancho confiesa que "a día de hoy sigo sin entender, sigo sin asimilarlo. Lo he aceptado, pero sigo sin asimilarlo". Además, Silvia Bronchalo critica el hecho de haber sido apartada de decisiones clave en el caso: "He sentido que no se me ha tomado en cuenta en ningún momento a la hora de elegir un equipo jurídico, ni aquí ni en España ni en Tailandia. Creo que mi opinión podría ser importante".

Tampoco duda en criticar la exposición mediática que ha rodeado el caso de su hijo desde el primer momento, según ella "agresiva" y "fuera de lugar". De la misma forma, también ha aprovechado la entrevista para desmentir las informaciones falsas que, en su opinión, se han difundido en todo este tiempo: "Se han dicho muchísimas cosas que no eran ciertas y que han hecho mucho daño, no solo a mí o a la familia de Danil, sino también a los padres de Edwin y a su familia". Entre otras cosas se llegó a decir "que me iba a suicidar o que yo tenía la culpa de todo".

Sobre la familia de Edwin Arrieta habla también en el programa nocturno de Telecinco. Silvia Bronchalo dice ser partidaria de indemnizar a la familia del cirujano: "Yo soy partidaria de pagar esa indemnización. No les vamos a devolver a su hijo, pero si se puede resarcir en una pequeña parte el daño y que sus padres estén desantendidos", ya que es consciente de Edwin "era el sustento" de su familia, que reside en Colombia.

