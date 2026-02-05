'De Viernes' anuncia a los 4 invitados de esta semana en Telecinco con una primera entrevista en TV de 8 horas

Tras conocer que Silvia Bronchalo romperá su silencio esta semana en 'De Viernes', Telecinco ha dado más detalles sobre la que será la primera entrevista de la madre de Daniel Sancho en televisión así como el resto de invitados que se sentarán en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Silvia Bronchalo ha elegido 'De Viernes' para pronunciarse por primera vez en televisión y hacer un desgarrador relato de cómo vivió ella el caso en el que su hijo fue condenado por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. En concreto, la madre de Daniel Sancho ha concedido una entrevista de ocho horas con Santi Acosta.

En este esperado scoop de 'De Viernes', la ex pareja de Rodolfo Sancho revela cómo es Daniel Sancho y cómo ha vivido toda la investigación y el duro proceso que acabó en 2024 con el joven condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta.

''Sonó el teléfono y era Rodolfo. Yo llevaba 20 años prácticamente sin hablar con Rodolfo o quizás 10 o 12, no lo sé. Entonces, cuando vi su número de teléfono, pues ya sabía que algo malo había pasado porque no era normal'', le explica Silvia Bronchalo a Santi Acosta. "Yo entendí que habían matado a nuestro hijo y él me dijo que no, que era nuestro hijo quién había matado a un cirujano colombiano y que eran amigos", prosigue relatando.

"Y bueno, pues a partir de ahí mi amiga me metió dos pastillas en la boca porque yo pensaba que me iba a desmayar'. No era un niño violento ¿Qué cambió para que algo así pudiera pasar? Ojalá pudiera volver atrás", añade Silvia Bronchalo en esta entrevista.

El hijo de Fernando Esteso, otro de los invitados de 'De Viernes'

Por otro lado, 'De Viernes' recibirá en el plató a Fernando José, el hijo de Fernando Esteso tras la muerte de su padre a los 80 años. El hijo del actor y cantante lanzará un grito de indignación por la falta de reconocimiento por parte de las autoridades al actor, humorista y showman. Además recordará los grandes hitos de su carrera y su relación con el también actor Andrés Pajares, con quien formó dúo en varias películas del conocido como ‘cine de destape’.

Asimismo, Vanesa Bouza, ex participante de 'GH 19' volverá al plató de 'De Viernes' para dar un ultimátum a su marido, Javier Mouzo, tras encadenas una crisis tras otra en su relación, que ha estado marcada por los celos y los rumores de infidelidad.

Por último, Carmen Borrego, Rocío Flores, María Jesús Ruiz, Mónica Hoyos y Antonio Gómez, hijo de Antonio Canales, analizarán la última hora con imágenes inéditas de 'GH DÚO'.