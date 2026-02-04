'De Viernes' cierra una importante entrevista para esta semana con un testimonio inédito en televisión

'De Viernes' ha dado un golpe en la mesa de cara a su emisión de esta semana anunciando la identidad de una explosiva invitada que jamás ha concedido una entrevista en televisión. Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, ofrecerá el testimonio más esperado sobre la condena de su hijo, que permanece en prisión tras el asesinato de Edwin Arrieta.

Telecinco ya ha comenzado a promocionar la esperada entrevista de la ex mujer de Rodolfo Sancho, que a diferencia del actor ha mantenido su silencio desde que estallase la polémica de su hijo en el verano de 2023. Y en las primeras imágenes adelantadas por el programa conducido por Beatriz Archidona y Santi Acosta, queda claro cuál será el tono de su esperado scoop.

"No era un niño violento, ¿qué cambió para que algo así pueda pasar?", comienza preguntándose la madre de Daniel Sancho en el avance de su entrevista más íntima en 'De viernes'. Así, hace referencia a la condena de su hijo por el asesinato de Edwin Arrieta, a quién descuartizó y trató de deshacerse de sus restos en la isla de ko Pha Ngan en Tailandia. Pero no fue hasta agosto de 2024 cuando la justicia tailandesa le sentenció a cadena perpetua.

Silvia Bronchalo se sienta en 'De Viernes' para hablar por primera vez en televisión sobre la condena de su hijo Daniel Sancho por asesinato

"Ojalá pudiera volver atrás, eso es lo que pienso", confiesa Silvia Bronchalo a Santi Acosta, lamentando la situación actual de su hijo y este revés en su familia. "¿Estás preparada para contar toda la historia?", le pregunta el presentador en los últimos segundos del avance, dejando entrever que la entrevista grabada de la actriz estará cargada de confesiones inéditas y un nuevo punto de vista de la tragedia.

De esta forma, la madre de Daniel Sancho sigue los pasos de su expareja, que ya compartió su versión de lo ocurrido en 'El caso Sancho', el documental que protagonizó en HBO Max. Cabe destacar que los scoop de 'De viernes' como el que protagoniza Silvia Bronchalo esta semana suelen ir seguidos de una visita de la entrevistada a plató en el siguiente programa. Por lo que sería probable que la madre del condenado acuda al plató de Telecinco para enfrentarse a las preguntas de los colaboradores.