El fuerte rapapolvo de Antonio Rossi a Carmen Borrego en 'De Viernes' tras su abandono en 'GH DÚO'

Carmen Borrego visitó el plató de 'De Viernes' para hablar de su abandono de 'GH DÚO' y compartir con todos su dura experiencia dentro de la casa de Tres Cantos. Y si el recibimiento por parte de Jorge Javier en el plató fue muy comentado, el que tuvo en 'De Viernes' fue mucho más frío con un Antonio Rossi siendo muy duro.

Tras reencontrarse con su hermana Terelu Campos, que trató de conseguir por activa y por pasiva que Carmen Borrego siguiera dentro de la casa, la ya ex concursante de 'GH DÚO' se enfrentó a su experiencia en directo. Cabe destacar que la colaboradora fue recibida con el máximo silencio por parte del público, que optó por no aplaudir.

Lo más llamativo fue la música elegida por 'De Viernes' para la entrada de Carmen Borrego. "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla nadie se fía es una perla una de mucho cuidado", se pudo escuchar al ritmo de 'La Perla' de Rosalía. "Hay mucho silencio en plató", señaló Beatriz Archidona al ver el recibimiento que le había dado el público. "Lo entiendo y lo acepto", comentaba Borrego.

De primeras era José Antonio León el que destacaba la "gran decepción de toda España" con su concurso. "Me parece estupenda la decepción de España, pero tampoco he matado a nadie, solo me he ido de un concurso de televisión", se defendía Carmen Borrego antes de recibir un fuerte rapapolvo de Antonio Rossi.

Y es que si hubo alguien crítico con el concurso de Carmen Borrego en el plató de 'De Viernes' ha fue Antonio Rossi. "Pero esto que has dicho de me entra el parraque y digo 'no, no' como si fueras una niña y una cría infantil me parece lo peor que has dicho desde que entraste en el concurso", le soltaba el colaborador entre vítores del público.

"Eres una señora hecha y derecha para que te de un pronto de 'yo me voy, yo me voy'", insistía Antonio Rossi indignado con la actitud que ha tenido Carmen Borrego en el concurso. "De sentimientos y de sensaciones nadie puede hablar más que yo que soy la que lo siento y si te parece que soy una niña pequeña lo siento mucho", se defendía la colaboradora. "No, digo el argumento de que cuando me da un parraque me voy", le replicaba Rossi.

"He dicho que es algo que no he sabido gestionarlo y que incluso es algo que me debo tratar", seguía diciendo Carmen Borrego asegurando que no se avergüenza de haberse ido y que ella lo que no quería era un vídeo insultando a nadie ni volviéndose loca porque eso si que la audiencia no se lo iba a permitir.

Después, Ángela Portero le recordaba que era el tercer reality que abandona después de 'Sálvame Okupa' y 'Supervivientes' y que no entiende por qué se fue porque no tenía tantos conflictos como otros concursantes. "Evidentemente como concursante de reality soy nefasta. Lo reconozco y he perdido perdón. Pero el concurso desde fuera se ve de otra manera, la convivencia ha estado a un nivel desde el primer día muy complicado", añadía la colaboradora.