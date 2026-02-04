Telecinco se perjudica a sí misma: 'Universo Calleja' firma su peor audiencia en su vuelta y empeora los datos de 'GH DÚO'

Telecinco estrenó este martes la segunda temporada de 'Universo Calleja', el spin-off de 'Planeta Calleja' en el que Jesús Calleja viaja junto a un grupo de invitados famosos por los más espectaculares enclaves del mundo. Y, a decir verdad, los datos de audiencia no han acompañado como se esperaba.

La entrega 1, que abrió la primera parte en Canadá con Santi Millán, Ana Peleteiro, Raúl Pérez y Willy Bárcenas, registró mínimo histórico con un 9,7% de cuota de pantalla y 724.000 espectadores. Fue segunda opción de la noche por detrás de 'Renacer' (10,7%) en Antena 3 y por encima del 8,6% que obtuvo el documental 'Rescate al límite' en La 1 de RTVE.

Es un registro aceptable dentro del contexto actual en el que se mueve Telecinco. De hecho, el rendimiento de 'Universo Calleja' superó con creces la pobre media diaria de la cadena, que fue de un 8,2% de share debido a su fuerte sequía en daytime con ofertas como 'El Diario de Jorge' (7,5%), 'Allá tú' (7,1%) o 'Informativos Telecinco' (6,3%).

El estreno de la nueva temporada de #UniversoCalleja en pleno prime de @telecincoes se queda con el 9.4% de cuota, 724.000 y 2.522.000 espectadores únicos



🌍 2ª opción de su franja



🌍 9.7% en el TC#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/YMSb7PEv3b — Dos30' (@Dos30TV) February 4, 2026

Sin embargo, para tratarse además de la temporada más ambiciosa, como así se ha vendido por parte de Mediaset, ha anotado cifras claramente insuficientes y muy inferiores a las cosechadas en la primera edición. Es más, como hemos apuntado antes, se trata de su peor métrica histórica tanto en cuota como en miles.

Para empezar, el estreno de la segunda temporada de 'Universo Calleja' (9,7%) se ha quedado muy lejos del debut de la primera el pasado año (14,1%), dejándose casi 4,5 puntos porcentuales. Para más inri, este arranque de edición también se sitúa bastante por debajo del 11,9% de share y del casi millón de espectadores que promedió su primera tanda de entregas en Nepal y Egipto.

Por otro lado, y aquí se pone en evidencia un error de bulto de Telecinco en su estrategia de programación, 'Universo Calleja' también ha empeorado notablemente los resultados de la gala especial de 'GH DÚO' que se emitía en la noche de los martes. Recordemos que la cadena decidió retirarla a pesar de su tendencia alcista en audiencias (11,8% y 12,8% de cuota respectivamente).

La decisión resultó sorprendente y no fue bien acogida por una parte del público, pero en Mediaset se prefirió no dar más continuidad a esa tercera emisión semanal del reality para, en su lugar, apostar por una parrilla de prime time más diversificada de la mano de su otra gran apuesta del arranque de año.

Ahora, tras el poco prometedor dato del estreno de 'Universo Calleja', comprobamos que ese movimiento de parrilla no ha sido fructífero y que la propia Telecinco se ha perjudicado a sí misma eliminando la tercera gala de un ‘GH DÚO’ en alza que el pasado jueves marcó récord de temporada bordeando el 15%.

En resumen, el canal sale perdiendo de todas todas: el programa de Jesús Calleja no cumple con las expectativas y es incapaz de alcanzar el doble dígito y, de paso, 'Gran Hermano' pierde presencia y visibilidad en la programación, lo que precisamente no debe ocurrir.