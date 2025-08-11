Juan Luis Galiacho se revuelve indignado en 'Fiesta' por lo visto en pantalla sobre Daniel Sancho: "Mentira"

Dos años después de la detención de Daniel Sancho en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, el joven vuelve a ser noticia. Este domingo 10 de agosto, en 'Fiesta' han abordado las últimas declaraciones de su madre, Silvia Bronchalo, que han provocado el enfado del periodista Juan Luis Galiacho.

Aunque no es muy dada a hablar públicamente, la madre de Daniel Sancho ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre la situación que vive su hijo en prisión. "Tiene sus días, unos días estará mejor y otros días estará peor, igual que cualquier persona. No tiene ningún problema ni ningún conflicto con nadie", explicó en 'Tardear'.

Además, ha negado que su hijo tenga privilegios, como así se ha especulado: "Sí, he escuchado que decían que tenía algún privilegio y entiendo que no tiene ningún privilegio. Él duerme en una celda con más presos. Nadie tiene una celda para él solo". Tras la emisión de estas palabras de Silvia Bronchalo en 'Fiesta', Juan Luis Galiacho ha expresado su indignación.

Juan Luis Galiacho desmiente las afirmaciones de Silvia Bronchalo

"Habéis puesto: 'Daniel Sancho no tiene privilegios'. Mentira. Claro que los tiene porque el sistema penitenciario tailandés lo permite a cambio de pagar", ha asegurado el colaborador. Acto seguido, ha procedido a enumerar estos privilegios: "Tiene apoyo psicológico a través de videollamadas y esos psicólogos, aquí en España, le comunican con sus amigos. Así están fortaleciendo a Daniel Sancho".

"El segundo privilegio es en las comidas porque Daniel no come lo mismo que los demás. Se lo permite el sistema penitenciario mediante el pago. Y tercero, las videollamadas y la protección que siempre ha tenido por la embajada española en Tailandia", añadía. Aunque el resto de colaboradores desmintieron que se tratara de privilegios, Juan Luis Galiacho se reafirmó en su información.

"El privilegio va asociado al dinero", asegura el periodista

Si bien quiso dejar claro que es algo consentido por el sistema penitenciario tailandés: "El que no tiene dinero, no lo tiene, y eso en España no es así. El privilegio va asociado al dinero", sentenció el periodista. La presentadora de la versión veraniega de 'Fiesta’, Álex Blanquer, consultaba si era legal que Daniel pudiera ver a sus amigos en la videollamada. "Te puedo decir que no. Artur Segarra no tenía estas cosas, quizás porque no tenía dinero", aseguró Galiacho.

El periodista hacía referencia a la situación, muy distinta, de otro preso español condenado por el tribunal tailandés. Al ver que algunos de los colaboradores no estaban de acuerdo con Juan Luis Galiacho, César Muñoz, el otro presentador, les ha hecho una pregunta. Ya que cabe la posibilidad que dentro de esa terapia supervisada por el psicólogo pudiera entrar el hecho de ver a sus amigos.

"Normalmente a un preso no le permiten más que las videollamadas que están super controladas. Si yo hablo contigo es contigo, no con veinte más", concluía el periodista, en respuesta al presentador.