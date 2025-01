Juan Luis Galiacho advierte con abandonar el programa 'Fiesta' de Emma García y esta es la razón

Este domingo, 12 de enero, Juan Luis Galiacho se ha visto obligado a entonar el 'mea culpa' en 'Fiesta'. "¿Qué pasó aquí el domingo pasado?", se interesaba Emma García, queriendo conocer todos los detalles del desencuentro vivido la semana anterior entre Galiacho y su compañero Alejandro Entrambasaguas por una información sobre Victoria Federica.

Y es que el periodista aseguró que los nietos del rey emérito habían viajado a Abu Dabi el pasado 3 de enero en un jet privado, valorado en 90.000 euros, puesto por Juan Carlos para que sus nietos fueran a visitarle y celebrar con él su cumpleaños. "En el momento en el que se suben al jet privado, Victoria Federica se da cuenta de que se ha dejado su bufanda en la sala VIP. Manda rápidamente a alguien a recogerlo, pero los operarios que trabajan a pie de pista van con guantes y Victoria Federica ve una manchita (en la bufanda) y montó la guerra mundial", contó Galiacho hace una semana en 'Fiesta'.

Sin embargo, Entrambasaguas no tardó en desmentir esa información. Según él, los nietos del emérito viajaron en un avión de una línea comercial ordinaria. Una versión que Kiko Jiménez también ratificó, ya que el andaluz viajó en el mismo avión junto a su novia, Sofía Suescun, con la que pasó unos días de vacaciones en el país de los Emiratos Árabes.

Galiacho pone su puesto a disposición de la dirección de 'Fiesta'

Tras analizar lo sucedido y pedir perdón, Juan Luis Galiacho amenazaba incluso con abandonar el programa en el que colabora. Algo a lo que Emma García se negó en rotundo. "He pedido perdón en 'El Cierre Digital' y pido perdón públicamente aquí", comenzó diciendo el periodista. Y es que, tal y como él mismo reconoció, "el que está en los campos de batalla y en primera línea del periodismo a veces se la cuelan. Reconozco mi error, pido disculpas y estoy a disposición de lo que decida el programa. Si me tengo que marchar, me marcho".

"Por nada del mundo, y menos por una información falsa que a todos nos pueden colar, te vas a ir tú de 'Fiesta', que te necesitamos, te queremos y te apreciamos", le espetó la presentadora, muy seria. De esta forma, la conductora del magacín vespertino de Telecinco le mostró tanto su apoyo como el del resto del equipo.

Sin embargo, Galiacho se sentía muy mal por lo ocurrido: "El periodista es su firma y su credibilidad. En el momento en el que la perdemos, perdemos todo. Es lo que le trasmito a todos los alumnos de la universidad". "Me he equivocado y ya está. Lo más interesante de esta profesión es que te equivocas y sigues. Sigues pisando minas y aprendiendo. Te crees a la fuente, pero a la fuente le metieron una trampa", sentenció el colaborador de 'Fiesta', desvelando así el motivo de su metedura de pata.