Emma García, impactada al dar la última hora del estado de salud de la hija de Anabel Pantoja

Este domingo, 12 de enero, 'Fiesta' ha arrancado con una noticia que nos ha impactado a todos. El programa presentado por Emma García en Telecinco ha anunciado que Alma, la hija recién nacida de Anabel Pantoja, ha tenido que ser ingresada de urgencia con apenas 50 días de vida en un hospital de Canarias.

Para hacernos una idea de la gravedad de la situación, Arabella Otero, reportera de 'Fiesta', ha explicado que hasta la isla se habrían desplazado, además de la madre de Anabel, Merchi, sus primos Isa Pantoja y Kiko Rivera, y hasta sus tíos Isabel y Agustín Pantoja. Por si fuera poco, dos de las íntimas amigas de la influencer, Belén Esteban y Susana Molina, también habrían viajado hasta Canarias con celeridad.

"Desde el pasado viernes la bebé permanece en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) y por ahora hasta hoy domingo. A lo largo del día hemos visto cómo han estado llegando familiares. Dentro está Merchi, también su primo Kiko. Todo apuntaría a que ayer también han venido hasta aquí Isabel Pantoja y su hermano Agustín. La familia está en estos momentos unida esperando a ver cómo evoluciona la salud de la pequeña Alma. Solo tiene 50 días y estas horas son fundamentales", explicaba Arabella Otero a las puertas del centro hospitalario, dando cuenta de la seria importancia del asunto.

Emma García, ante la preocupante noticia: "Nos hemos quedado sin palabras"

Desde el plató de 'Fiesta', Emma García ha reconocido estar totalmente descolocada al informar de la última hora de esta grave noticia: "Es que nos hemos quedado sin palabras. Es de las veces que realmente la noticia nos afecta". Por el momento, no han trascendido las causas de la hospitalización de la pequeña, solo que toda la familia se han trasladado de inmediato a la Unidad de Medicina Intensiva.

Tal y como han compartido los colaboradores del programa de Telecinco, esta noticia ha sido motivo más que suficiente para que todos los miembros del clan Pantoja entierren sus discrepancias para estar al lado de Anabel Pantoja y su pareja en estos momentos tan difíciles. "Al final te das cuenta de lo que es importante", ha añadido Emma García. Algo con lo que todos sus compañeros estaban de acuerdo.

"Todos en este momento tenemos en nuestro corazón a Anabel Pantoja, a su madre, y sobre todo a la pequeña Alma", ha reconocido la presentadora. Por su parte, Kiko Jiménez ha asegurado: "Me sabe fatal, y es que no se merece una situación así y es lo último que me esperaba al entrar aquí. Pero es que ver algo así te descoloca. Estaba en su mejor momento".

Desde el programa también han indicado que los médicos están centrados en el estado de salud de la bebé: "Están haciendo todo lo que pueden. Se están volcando, como con todos los niños". Por último, tanto los colaboradores como la propia Emma García no han dudado en mandar un mensaje de apoyo a Anabel. Y es que estas próximas horas son cruciales para su evolución.