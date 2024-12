Anabel Pantoja lanza este comunicado contra 'Espejo Público' y señala así a su cúpula

Anabel Pantoja se encuentra en uno de sus momentos más felices tras dar la bienvenida al mundo a su primera hija, Alma. Sin embargo, su júbilo se ha visto interrumpido por el seguimiento minuto a minuto que muchos programas como 'Espejo Público' han hecho estas semanas de su recién estrenada maternidad. Y la sobrina de Isabel Pantoja ha decidido atajar el asunto lanzando un contundente mensaje al programa este lunes.

Desde que diese a luz el pasado 23 de noviembre, la prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja ha pasado a ocupar el foco mediático. Pero el exceso de atención que está recibiendo no está siendo plato de buen gusto para la televisiva, y este lunes lo ha querido dejar claro en el matinal de Antena 3. A través de un mensaje de voz, la sevillana ha propinado un tirón de orejas al programa de Susanna Griso.

Anabel Pantoja da un tirón de orejas a 'Espejo Público' y se dirige directamente a su director

Anabel Pantoja se ha dirigido directamente a Alberto Díaz, director de la sección 'Más Espejo', que cubre todos los asuntos relacionados con el mundo del corazón dentro del magacín. "Podría habernos mandado una carta, podría habernos mandado un telegrama, pero ella es muy moderna y ha preferido mandar un audio con su queja. Se atreve con todo y va contra la cúpula", adelantó Gema López antes de escuchar el mensaje íntegro de la sevillana.

Alberto Díaz, director de 'Más Espejo' reacciona a la queja de Anabel Pantoja en 'Espejo Público'

"Dile de mi parte que me deje un poquito en paz. Todas las mañana cubro con algo siempre el programa", comenzó espetando Anabel en su audio dirigido al programa de Antena 3. "Sé que no lo hacéis por ser yo, sino que habláis de lo que os sale y lo que sentís, pero llevaba razón. Le has dado un poquito una hostia a Albertillo", prosiguió señalando la antigua concursante de 'Supervivientes'.

Y Gema López no tardó en señalar que, pese a que Anabel Pantoja se encuentra ocupada con sus nuevas tareas de madre, está al corriente de todo lo que se dice sobre ella en televisión. "Ella se levanta pronto. La niña le está dando alguna noche complicada, pero ella ve todo lo que decimos y toma nota. Y reacciona", advirtió la periodista del corazón. Y precisamente, la sobrina de Isabel Pantoja está haciendo un esfuerzo por compartir en sus redes su día a día enfrentando los retos de la maternidad.

Sin embargo, a pesar de su rotunda queja, la prima de Isa Pantoja sí ha agradecido su apoyo a Susanna Griso. "También, dar las gracias a Susanna. Me alegro de que, a raíz de que yo cuente eso, la gente me haya dicho 'ay, pues sí, a mí me dieron puntos' o 'ay, pues sí, a mí me salieron almorranas'. Creo que es un tema que siempre ha sido tabú y ahora pues... A mí me han escrito millones de personas. Pero bueno, que muchísimas gracias siempre por cómo habláis o cómo lleváis mis temas. Seguiré haciéndolo'', remataba.

Sus confesiones sobre la maternidad: "Es un tema que ha sido siempre tabú"

"De repente, cuando llegué a casa, el volcán salió en erupción. Un dolor, un dolor…, horrible en el culete y en las piernas, horrible, no me ha dejado dormir", confesó la colaboradora de Mediaset en sus redes sociales sobre los primeros problemas de salud que está experimentando tras el parto, como lo son las hemorroides.

A raíz de estas confesiones con su comunidad de seguidores, Anabel Pantoja ha confesado que lo que busca principalmente es visibilizar las dolencias y problemas que muchas madres no se atreven a compartir tras dar a luz. "Yo creo que es un tema que siempre ha sido tabú. Me han escrito millones de personas. Pero bueno, muchísimas gracias siempre por cómo habláis o cómo lleváis mis temas", aseguró la televisiva en su cuenta de Instagram.