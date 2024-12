Silenciado durante años, destapan el secreto de Asraf Beno que Isa Pantoja descubre ahora

Este domingo, 8 de diciembre, 'Fiesta' arrancaba cebando una noticia en exclusiva que darían a lo largo de la tarde. El mayor secreto de Asraf Beno, marido de Isa Pantoja, saldría a la luz. Como suele ser habitual en estos casos, no fue hasta el final del programa cuando se sacó esta información para, de esta forma, mantener enganchada a la audiencia.

En uno de los cebos aseguraban que se trataba de "un secreto de Asraf que pretendió guardar durante muchísimos años y así ha sido. Es un secreto guardado desde el año 2015". Una información que dejaba estupefactos tanto a Emma García y los colaboradores del programa, como a las personas del público.

Hacia el final de la entrega de este domingo, Omar Suárez tomó la palabra para soltar la exclusiva. "Es un secreto que ha permanecido durante años escondido para su familia y también para su pareja porque es algo muy vergonzoso para él. Es algo que está grabado y por lo tanto de lo que hay pruebas que pueden acabar viendo la luz", comenzó diciendo el colaborador.

Se trata de "una situación muy comprometida que ha debido arrepentirse porque ha pedido años después que este secreto nadie se lo contara a su familia ni a Isa", explicó el periodista, antes de aclarar que "espero que ya se lo haya contado a Isa".

El gran secreto de Asraf Beno que no conoce ni Isa Pantoja

Acto seguido, Omar Suárez soltaba ese gran secreto de Asraf Beno: "Existen en un cajón unas imágenes de Asraf completamente desnudo. Además, en todos los perfiles. Unas imágenes consentidas, con una finalidad: quiso presentarse a un programa de televisión. Hizo el casting del programa 'Adán y Eva'".

Esto fue hace 10 años: "Lo hizo cuando era muy joven sin que nadie de su familia lo supiera porque no lo iban a llevar bien". Según explica Omar, Asraf Beno habría suplicado a la productora del programa de Cuatro que las imágenes del casting en ningún momento vieran la luz o llegase oídos de su mujer, Isa Pantoja. "Lo hizo cuando aún no era conocido y lo hizo precisamente por eso, porque no sabía que iba a acabar siendo famoso", explica el colaborador de 'Fiesta'.

En 'Adán y Eva', los participantes aparecían desnudos, y así eran grabados durante sus citas. El modelo por aquel entonces tenía solo 19 años y no logró pasar la prueba, siendo rechazado por la organización.