Gema López tiene que frenar lo que insinúa un colaborador de 'Espejo Público': "Cállate"

Las nuevas fotografías que confirman la relación entre Iker Casillas y María José Suárez publicadas en Semana han revolucionado el mundo del corazón esta semana. El futbolista y la ex de Álvaro Muñoz Escassi ocupaban la portada de la revista este miércoles, y 'Espejo Público' no ha tardado en analizarlas. Precisamente este ha sido el motivo de un momento de tensión entre Gema López y el paparazzi Raúl García.

Meses después de su mediática separación, al igual que el jinete, María José Suárez ya se deja ver con un nuevo amor. Sin embargo, esta potencial nueva pareja ha causado una profunda división entre los colaboradores de 'Más Espejo'. "Lo que suena raro es decir 'nos estamos conociendo'. A ver, se conocieron hace veintitantos años, eran del mismo grupo de amigos", comenzó señalando la conductora de la sección.

"¿No es más fácil decir que han coincidido y han pasado una noche divertida, sin entrar en detalles? Decir 'nos estamos conociendo' es muy raro", añadió Gema López, que dejó entonces clara su sentencia sobre las fotografías. "A ella, como mujer, le vienen bien, si de verdad pasó un rato divertido, porque tras la faena de Escassi es una manera de demostrar que es una mujer joven que sigue saliendo y disfrutando", explicó la periodista.

Gema López choca de frente con Raúl López por lo que dice de María José Sáurez

Gema López en 'Espejo Público'

"Desde su punto de vista, se ha separado de Escassi y lo ha pasado mal, después de cómo le trató y todo lo que pasó. Que ahora le pillen divirtiéndose, no le viene mal, como muestra de que puede hacer lo mismo de él, con siete", subrayó la colaboradora de 'Espejo Público' antes de que Raúl García diese un golpe en la mesa denunciando la realidad detrás del trabajo de los paparazzi.

"Yo si hago una pillada a Iker Casillas, ya sea con una famosa o con un anónimo, me lo pagan tres o cuatro veces más que si hago a María José, te lo garantizo. En él hay interés porque es 'el soltero de oro", espetó alto y claro el fotógrafo, provocando la reacción de la presentadora. "María José no gana nada con esto, ¿no?", preguntó Susanna Griso.

"Por ahora nadie sabe quién ha hecho esas imágenes, lo dejo ahí..."

"No, nada, simplemente resarcir su ego femenino, porque está soltera y no le importa que le pillen con hombres", contestó de forma rotunda Gema López antes de que Raúl García le corrigiese. "Te digo una cosa, Susanna, yo llevo toda la mañana llamando a mis compañeros, uno a uno, y por ahora nadie sabe quién ha hecho esas imágenes. Lo dejo ahí", advirtió el paparazzi, sugiriendo que era la propia María José Suárez quién está detrás de la difusión de dichas fotografías.

"Ya está dejando caer que alguien tenía interés en que salieran esas imágenes", advirtió la conductora de 'Espejo Público' mientras Miquel Valls se dirigía directo a Raúl. "¿Qué estás insinuando?", preguntó el colaborador justo antes de que López reprendiese de lleno al paparazzi por sus acusaciones. "Si es que eres muy obvio. Si estamos diciendo que a él la prensa no le gusta y que hay una interesada, estás diciendo que la interesada es María José. ¡Mójate!", sentenció la periodista.

Pero el fotógrafo no pensaba amedrentarse ante la llamada de atención de Gema López. "No, no me mojo todavía porque no lo tengo cerrado", espetó algo molesto Raúl García. "Pues entonces, cállate", añadió finalmente la comunicadora, esgrimiendo una carcajada para quitar hierro al enfrentamiento. "A ella le interesa por estar en el candelero, en una revista como Semana, para que se hable de ella toda la semana en los programas", terminaba añadiendo el fotógrafo en lugar de guardar silencio.