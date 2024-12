Juan Luis Galiacho desmonta a Bárbara Rey con lo que señala a horas de su entrevista en 'De Viernes'

El próximo lunes, 9 de diciembre, Bárbara Rey romperá su silencio en un programa especial de '¡De viernes!' que Telecinco emitirá en prime time. Sin embargo, este sábado, 'Fiesta' ha mostrado un adelanto de la esperada entrevista, tras la cual Juan Luis Galiacho no ha dudado en desmontar la versión de la vedette sobre su relación con Juan Carlos I.

Sin ningún tipo de líneas rojas, Bárbara Rey se pronunciará sobre todas las polémicas que le han rodeado este último año, entre las que se encuentra la filtración de sus fotografías íntimas con el rey emérito cuando era rey de España. Unas instantáneas que filtró su propio hijo, Ángel Cristo Jr. En una entrevista con 260 preguntas y más de 20 horas de grabación, la artista hablará sin censura.

Los titulares que deja la vedette en su entrevista sobre Juan Carlos I son de alto voltaje. "Me trató como una puta" o "Me pude haber quedado embarazada del rey desde el primer día", son los dos más impactantes. Ante este último comentario, Juan Luis Galiacho aportó nuevos detalles en el programa vespertino de Telecinco.

Juan Luis Galiacho desenmascara a Bárbara Rey

"Don Juan Carlos no tenía ningún problema para estar con las mujeres. No tenía absolutamente nada, yo digo dos palabras: no temía ni tenía. Ella era consciente de que no se iba a quedar embarazada, pero podía", aseguró el colaborador. "Ella era consciente de todo lo que hacía y cuando lo hacía no había ningún tipo de seguridad, pero si no había seguridad, había otro tipo de seguridades", añadió Galiacho. De esta forma, dejaba entrever que Bárbara Rey era consciente de en qué condiciones se encontraba y que la situación no era tan segura como podría esperare en una relación de esta magnitud.

Tras esto, Emma García dio otro titular de la entrevista que se emitirá el lunes: "A lo que hizo el rey se le llamaba honor. Ahora se llamaría acoso". Unas palabras a las que, en esta ocasión, ha reaccionado Paloma Barrientos: "Lo que en aquellos momentos permitían, ahora sería un horror porque estamos hablando de Jefatura del Estado".