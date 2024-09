Juan Luis Galiacho desmonta a Ángel Cristo tras su ‘De Viernes’ con lo que señala públicamente

Este sábado, 28 de septiembre, ‘Fiesta’ ha analizado, punto por punto, la entrevista de Ángel Cristo Jr. en ‘¡De viernes!’ la noche anterior. El hijo de Bárbara Rey se sentaba en el programa de Telecinco unos días después de haber vendido a la revista holandesa ‘Privé’ las comprometidas fotografías de su madre besándose con Juan Carlos I, tomadas en 1994, cuando este era rey de España.

Ángel Cristo ha asegurado en diversas ocasiones que fue él quien tomó las fotografías cuando apenas tenía 13 años. Lo hizo, según él, por encargo de su madre con el objetivo de chantajear al rey. Sin embargo, este sábado, en el programa vespertino de Telecinco, Juan Luis Galiacho ha desmentido esta versión del hijo de Bárbara Rey, desvelando el nombre del verdadero autor de las instantáneas.

Según el periodista, y basándose en declaraciones privadas de la vedette realizadas allá por el año 1997, fue Salvador García García, el hermano de Bárbara, quien tomó las imágenes. «Lo que él es el autor es lo que dice él, ya lo veremos. Te voy a dar primicia, estas fotos y estas conversaciones las hemos tenido los que trabajábamos porque Bárbara iba con una bolsa y en esa bolsa llevaba exactamente dos cintas de vídeo íntimas, decenas de casetes y 37 diapositivas, entre las que se encontraban las fotos publicadas», desvelaba Galiacho.

Según Galiacho, Ángel Cristo no fue el autor de las fotografías

«En su entrevista Ángel dijo la verdad, en parte, pero no contó muchas cosas que aún quedan por contar, fue la verdad trufada. Hay verdad en muchas cosas que dice Ángel pero no es la verdad, porque faltan muchas cosas y el por qué de las cosas. No ha contado toda la verdad», sentenció el colaborador de ‘Fiesta’.

Fue en 1997, cuando Bárbara Rey reveló el nombre del verdadero autor de sus fotografías con el por entonces rey de España: «Las fotos fueron tomadas por mi hermano Salvador en un rincón del cenador de verano que se abre en el jardín interior junto a la piscina del chalet», explicó.

Por el contrario, en ‘¡De viernes!’, Ángel Cristo volvió a reiterar ser el autor de las fotografías, pese a que su madre ya había negado que esto fuera cierto. «Yo tomé las fotos, por lo tanto, me pertenecen. Las tenía en mi casa. Mi madre me las encargó con la intención de usarlas para un chantaje que le permitiera asegurarse el futuro. Que se atreva a mirarme a los ojos ante un juez y decir que no sucedió así», explicó el exconcursante de ‘Supervivientes 2024’.