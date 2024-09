Emma García se posiciona claramente en ‘Fiesta’ entre Carmen Borrego y su hijo tras su entrevista

Como era de esperar, la entrevista de José María Almoguera en ‘De Viernes’ está dando mucho que hablar y este sábado en ‘Fiesta’ han analizado al detalle las declaraciones del hijo de Carmen Borrego. Así, Emma García no ha dudado en dar la cara por José María, a quien conoce de cuando trabajó en el equipo de producción de ‘Viva la vida’.

«José tiene todo el derecho a hablar. Todo el derecho porque se ha hablado de él en los platós. Igual que tenemos todo el derecho a dar la opinión nosotros sobre él y lo que ha dicho», defendía Emma García de primeras después de que se haya cuestionado mucho el hecho de que el hijo de Carmen Borrego haya dado una entrevista tras renegar de la prensa siempre.

Tras ello, Emma García se atrevía a decir lo que ella había visto en las palabras de José María Almoguera al hablar de su madre. «Igual no era su intención, pero ahí hay dolor. Esas palabras son dolorosas», defendía la presentadora de ‘Fiesta’ antes de repasar todas las declaraciones del hijo de Borrego.

Por su parte, Kike Calleja, gran amigo de las Campos sostenía que vio «a un hijo que no supo empatizar con el dolor de su madre». «Lo hizo por el dinero. No habló de su vida. A mí me parece bastante mal», cuestionaba el colaborador. Pero Emma García no dudaba en seguir defendiendo que José María hablara. «A mí hay cosas que me han quedado claras, sobre todo, el motivo del conflicto», aseveraba la presentadora.

Otra que conoce bien a toda la familia Campos es Belén Rodríguez. La colaboradora opinaba que para ella José María no había ido a criticar a su madre. «»Yo creo que Carmen esperaba que fuese más duro. En ese sentido, creo que José protegió sus sentimientos. Carmen lleva meses preguntándose qué ha hecho a su hijo. Ahora viene él y se lo dice. Ella no lo quiere ver, pero tiene sus motivos. Tu hijo no te habla por lo que te ha dicho. Ahí es donde tiene que trabajarlo», opinaba ella.

Emma García cuestiona a Carmen Borrego por su actitud

Para Emma García haber escuchado a José María ha servido para conocer el origen del conflicto. Y además la presentadora no dudó en cuestionar la actitud de Carmen Borrego durante su entrevista. «Sabemos dónde empieza esta historia y cómo sigue. Yo eché de menos oír decir a su madre, ahora que lo sabe: ‘Vamos a solucionarlo'», destacaba la guipuzcoana. «Mira cómo ha explosionado. Ahí hay un dolor. Yo no diría rencor, pero ahí todavía hay cosas que solucionar«, añadía.

«Yo por lo menos después de ver la entrevista creo que los audios fueron el principio de fin de la relación», sentenciaba Emma García en ‘Fiesta’. Justo después, Marisa Martín Blázquez opinaba que no veía que los problemas fueran tan grandes como para que madre e hijo no puedan solucionarlo. «A los dos les mueve el mismo interés. Unas cosas que yo vi que son perfectamente solucionables en la intimidad, al final mi conclusión es que están enfrentados por un motivo económico», recalcaba la periodista.