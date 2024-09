José María Almoguera señaló el verdadero detonante de su ruptura con Carmen Borrego en ‘De Viernes’

La última entrega del drama familiar entre Carmen Borrego y su hijo ha terminado por aclarar el origen de la interminable disputa mediática. José María Almoguera no dudó en sincerarse en su entrevista en ‘De Viernes’ sobre la situación que verdaderamente precipitó la relación con su madre al punto en el que se encuentran ahora. Y todo apunta a que los audios de Paola Olmedo jugaron un papel clave en su distanciamiento definitivo.

Todo comenzó durante la participación de la hermana de Terelu Campos en ‘Supervivientes’, que vivió un shock al enterarse desde los Cayos Cochinos sobre la separación de su hijo. Pero el verdadero impacto llegaría cuando, ya en España, descubrió que José María Almoguera la había señalado como la responsable tras su divorcio. A día de hoy, la disputa continúa más viva que nunca, y el nieto de María Teresa Campos se sinceró este viernes sobre la relación entre Paola Olmedo y su madre.

José María Almoguera señala a su madre por cómo reaccionó a los audios de Paola Olmedo: «Se hizo mucha sangre»

«¿Crees que Paola tiene celos de tu madre?», le preguntaron directamente a Almoguera durante su entrevista en ‘De viernes’. Mientras tanto, Carmen Borrego permanecía escuchando en plató de la mano de Terelu Campos, que fue uno de sus grandes apoyos durante la difícil velada. El hijo de la malagueña negó de forma rotunda los rumores de discordia entre ambas y terminó aclarando todo lo que se ha dicho sobre los famosos audios de Olmedo.

José María Almoguera estalla contra Carmen Borrego y Terelu Campos por sentarse en un plató a hablar de él.



“Me separó mi madre de mi madre”



🪩 #DeViernes

Durante estos meses, se ha apuntado a la reacción que tuvo Borrego ante los audios de su exnuera como el principal motivo del distanciamiento familiar, pero el sobrino de Terelu Campos hizo un apunte este viernes. «Yo no le hubiera dado importancia, era una opinión, no insulto», comentó Almoguera antes de desvelar lo que verdaderamente le molestó. Y es que, al parecer, el primo de Alejandra Rubio no supo muy bien cómo encajar la actitud de su madre en televisión.

«No es una reacción como tal, es una postura, Hay momentos que debía haber dado un paso atrás«, sentenció José María Almoguera sobre cómo Carmen Borrego manejó la situación en los platós de televisión mientras él atravesaba una situación complicada, pues desveló además que se encuentra en tratamiento de depresión. Reiteró que, cuando salieron a la luz los audios de Olmedo criticando a las Campos, su madre debería haber medido mejor sus palabras.

Carmen Borrego: «Siempre me lo he tomado a broma»

Incluso aseguró que debería haberse mantenido al margen, dejando fuera de los programas del corazón sus rencillas familiares. «Yo no le he pedido que dejara de trabajar. Sí que a lo mejor que se tomara unos días libres y ella comenzó a ir más días al programa. Se hizo mucha sangre», añadió el hijo de Borrego, que asegura se sintió muy dolido. «Me ha hecho mucho daño», terminó señalando antes de que la malagueña se defendiese en el plató de ‘De viernes’.

«Siempre me lo he tomado a broma», comenzó explicando Carmen Borrego sobre los polémicos audios, sin tener muy clara la razón por la que su hijo resucitaba ese tema. Terelu Campos desvelaba entonces que tanto ella como su hermana vivieron de una forma muy distinta la situación a lo que cuenta su hijo, y asegura que trazó la línea cuando Almoguera le exigió a su madre que «dejara el programa», algo que no les pareció bien.

Ante la oleada de críticas que estaban recibiendo por entonces, Terelu Campos y su hermana decidieron continuar en el foco y hacer frente a las adversidades, algo que no sentó muy bien José María Almoguera. «Yo no decido los temas que se tratan en un programa. Pero, delante de mí no se habla mal de mi hijo», terminó sentenciando Borrego.