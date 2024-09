La dura consecuencia a la que se enfrenta Carmen Borrego antes del ‘De Viernes’ de su hijo

Hasta ahora es el miembro más desconocido de la familia Campos. Y es que al igual que pasó con su madre, Carmen Borrego, José María Almoguera ha estado trabajando detrás de las cámaras. Pero ahora ha llegado el momento de dar el salto al otro lado y tras su entrevista en Lecturas, este viernes el hijo de la colaboradora será el protagonista del scoop de ‘De Viernes’.

Según confirmó Telecinco, esta semana, ‘De Viernes’ ofrecerá parte de la entrevista de José María Almoguera en el scoop pues tuvo una conversación de más de cinco horas en la que habla de todo y de todos. Desde el motivo de su ruptura con Paola Olmedo, el por qué de la guerra con su madre y qué tipo de relación tiene con su tía Terelu y su prima Alejandra. Pero además Carmen Borrego estará en plató y se enfrentará a su entrevista más difícil.

Pues bien, a escasas horas de la nueva entrega de ‘De Viernes’, Belén Esteban ha dado una exclusiva en ‘Ni que fuéramos’ que afecta directamente a Carmen Borrego después de que el programa asegurara que Terelu Campos estaba haciendo todo lo posible para enterarse del contenido y los titulares que ha dado su sobrino.

Así, según informaba Belén Esteban por parte de alguien cercano a Carmen Borrego, Francisco Almoguera, su ex marido y padre de sus hijos habría enviado un documento legal para prohibir que se hable de él públicamente. Según explicaba la colaboradora, «si no lo cumple, tendrá sus consecuencias».

Tras ello, Kiko Matamoros aportaba más detalles asegurando que lo que habría enviado el ex marido de Carmen Borrego sería un burofax para desautorizar a su ex mujer y a todo el que participe en ‘De Viernes’ a hablar de él. «La relación entre José María y su padre es muy buena, así que probablemente seguirá esta petición», recalcaba el colaborador. Pese a ello, «hay cosas que, por mucho que intente preservar, no está en sus manos«, añadía.

Finalmente, Belén Esteban no dudaba en decir que con la entrevista de José María Almoguera se van a tocar muchos temas traumáticos que sin duda afectarán de lleno a las Campos. «Carmen va a sufrir. Mucho», advertía la ‘patrona’.