"¿Me quieres hundir?": Emma García se revuelve contra la dirección de 'Fiesta' por airear su polémico pasado

Como cada festivo, este Jueves y Viernes Santo Emma García se ha vuelto a poner al frente de 'Fiesta' en Telecinco. Cuatro días consecutivos de emisión, del 17 al 20 de abril, en los que la presentadora y sus colaboradores abordaran todo tipo de temas.

El programa de este viernes contó con una visita muy especial. Teresa Rabal reaparecía en televisión tras superar un cáncer y diez años de medicación por la enfermedad. La hija de Paco Rabal y Asunción Balaguer concedía una de sus entrevistas más personales. Antes de despedir a la invitada, ocurrió algo que paralizó el programa por minutos.

Uno de los redactores de 'Fiesta' irrumpió en el plató para hacer un anuncio: "Acaba de llegar la información más polémica de la tarde. Me encuentro anonadado porque en estos momentos han llegado a la redacción unas imágenes sobre ti, sobre Emma García. Nunca te había visto así".

Muy sorprendida, la presentadora se interesó por estas 'polémicas' fotografías, pero el equipo no le quiso dar más detalles de momento. Aunque según la propia Emma, la directora le advirtió que era imágenes "espeluznantes". Esta advertencia no le hizo ninguna gracia a la vasca, quien no dudó en encararse a la dirección: "¿Tú me quieres hundir? Para ser la presentadora, mira lo que me quieren", espetó, dirigiéndose a Teresa Rabal.

Las "espeluznantes" fotografías del pasado de Emma García

Emma García se encara a la dirección de 'Fiesta'.

Finalmente, el programa ha mostrado las fotografías. Unas instantáneas que han dejado a Emma García en shock, ya que se la podía ver caracterizada como un hombre, con barba, pelo largo y hasta una guitarra. Entre risas, la presentadora ha explicado que las imágenes son reales, no consecuencia de la Inteligencia Artificial: "Es muy fuerte. Tengo un pasado, ya está. Soy yo, guapísima no, en todo caso guapísimo".

"No sabía que iban a salir estas fotos. Esto es una transformación que hicimos en un reportaje fotográfico con una estupenda fotógrafa. Iba dando los pasos y te iba transformando de arriba abajo hasta que salió este hippie de los años 60", explicó la conductora de 'Fiesta' sobre el origen de esas fotos.

Las fotografías del pasado de Emma García en 'Fiesta'

Además, confesó lo que más le sorprendió de todo el proceso: "Me impactó muchísimo, no sé cómo lo veis. Me quitaron todo, me pusieron de todo y luego había otras fotos donde se veía la transformación. ¿Sabéis que me pasó cuando vi el resultado? Que he hizo recordar a mi abuelito. Yo me gusto, me gusto más que así, me veo con punto", sentenció, entre risas, Emma García.