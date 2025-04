Emma García no se contiene al decir lo que piensa de la irrupción de 'Sálvame' en TVE con 'La familia de la tele'

Como todos los festivos, Emma García volverá a ponerse al frente de 'Fiesta' esta Semana Santa. Jueves, Viernes, Sábado y Domingo, la presentadora conducirá cinco horas de programa en donde tratarán todo tipo de temas. Pese a quedarse sin vacaciones, ella está encantada, como así ha reconocido en una entrevista a BLUPER: "Vamos a aprovechar para contar todo lo que ocurre. Son fechas donde la gente no sale, consume televisión, y nos suele ir muy bien".

La presentadora se siente satisfecha de los datos de audiencia que está cosechando el magacín vespertino de Telecinco, aunque reconoce que "siempre hay margen de mejora". Eso sí, no descarta conducir otro tipo de programa en un futuro, siempre en Mediaset: "Estoy abierta a todo lo que pueda venirse en Mediaset. Si un día viene Carullo y dice 'Emma, sales de aquí', pues estaría encantada de la vida", confiesa.

Además, Emma García cree que "los cambios que se han hecho en Telecinco han sido todo un acierto. Se han redistribuido las franjas de la mañana y la tarde, y por ese lado, muy satisfechos. Estamos contentos con el récord de temporada (11,9%) y los cuatro millones de espectadores únicos, que es una burrada. Pero tenemos ganas de más porque siempre hay margen de mejora. Es lo que nos ayuda a evolucionar".

Sobre si le gustaría volver a hacer un 'Mujeres y Hombres y Viceversa' versión 'All Stars', la comunicadora vasca reconoce que "estaría encantada de hacerlo. ¡Allá que voy a las escaleras con micrófono en mano! Fueron diez años maravillosos donde aprendí muchísimo. Fue un placer hacer de hermana mayor o de madre. Porque eso no fue de hacer presentadora, era otra cosa más emocional y pasional".

Emma García, feliz por la llegada de 'La Familia de la Tele' a TVE

A la pregunta de a quién ficharía de los concursantes de 'Supervivientes 2025' para ser colaborador de 'Fiesta', Emma García lo tiene claro: "Montoya se tiene que venir a 'Fiesta', tengo curiosidad en conocerle. En 'La isla de las tentaciones' no me convencía del todo, me está ganando en 'Supervivientes'. Algo parecido me está pasando con Anita, que está demostrando otra cara totalmente diferente. Me gustaría entrevistarla. ¡Qué fortaleza la tía! ¡Qué superviviente!".

Además, asegura que los acercamientos entre Montoya y Anita en Honduras "me están pareciendo muy bonitos. Ahí me pongo muy 'Mujeres y Hombres'. Ya veremos cómo termina esa pareja. Hay un acercamiento que no quieren ir a más, pero no sé si lo van a poder controlar. Ojalá no, y lo disfruten y que lo vivan".

También se pronuncia en esta entrevista con BLUPER sobre el salto de los colaboradores de 'Sálvame' a TVE con 'La familia de la tele', que arrancará el próximo martes 22 de abril en las tardes de La 1. Emma García está encantada y muy feliz: "Me alegro muchísimo por ellos, por mi querida María Patiño y Belén Esteban, porque tiene que haber cabida para todos. Todos queremos avanzar. La televisión es muy amplia, hay muchos espectadores. Se trata de que cada uno lo haga lo mejor posible".

"'Sálvame' era un reality que nos enganchaba porque cada cual era más curioso. No sé cómo será esa nueva etapa en TVE. Fue como un paso más también y cambió la televisión. Es que cuando estás a gusto en un programa, cuentas muchas cosas sin querer. Estás tan cómoda que siempre das un poquito más de ti. Tú y todo el mundo, y siempre con unos límites", sentencia la presentadora de 'Fiesta'.