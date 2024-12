'De Viernes' sorprende ante lo que va a pasar con Bárbara Rey y ella teme estas represalias

Telecinco ha ofrecido un avance exclusivo e inédito de la explosiva entrevista a Bárbara Rey en el especial 'De Viernes' que se emitirá este próximo lunes bajo la marca ‘Bárbara Rey, mi verdad’; en el que Santi Acosta entrevista por primera vez a la vedette tras más de un año guardando silencio y declinando aparecer en un programa de televisión.

La murciana ha permanecido callada durante meses mientras diferentes escándalos la señalaban directamente, como el de su hijo Ángel Cristo con sus múltiples intervenciones con el mismo equipo con el que ahora se sienta ella; y el de las fotografías íntimas y las grabaciones telefónicas con el rey emérito Juan Carlos I.

Bárbara Rey confesará los motivos por los que ha decidido hablar de una vez por todas y dar un vuelco a su hoja de ruta, que era la de mantenerse esquiva con los medios y presentar una macrodemanda contra Mediaset y algunas de sus productoras, entre ellas la que realiza 'De Viernes'. Acciones legales que retira.

"Una de las personas que me ha puesto en esta tesitura es mi hijo, tengo que defenderme porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas. La única que sabe la verdad de mi vida soy yo y me parece muy injusto el trato que se me ha dado sin poner en ningún momento en duda lo que mi hijo decía", dice en el adelanto con el que Telecinco ha calentado la entrevista del lunes.

Y es que, en este avance exclusivo que ya está dando que hablar, Bárbara Rey asegura sin cortapisas que está decidida a contar episodios que afectan a su hijo y que él "tendrá que afrontar" por muy demoledores que sean y por mucho que dañen su imagen.

"Sabes que esta es la entrevista del año. ¿Tienes alguna línea roja?", le pregunta Santi Acosta. "No", responde ella de manera tajante, dejando claro que, a diferencia de otras apariciones televisivas, acude a un plató sin vetos ni filtros.

"Como madre me cuesta mucho trabajo. Va a ser muy, muy duro. Mucho más duro que hablar del Rey", advierte Bárbara Rey, que acaba con una frase de órdago: "Espero que cuando vean esto no me quiten de en medio".