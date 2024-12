'De Viernes', al borde de abortar su entrevista a Cristian Suescun por un suceso explicado en directo

Cristian Suescun se sentaba ayer en 'De Viernes' para actualizar el drama que están atravesando en la familia por culpa de su madre Maite Galdeano. Ella y sus hijos, Sofía y Cristian, continúan en pie de guerra tres meses después.

Además, el joven contó que Maite está jugando con su abuela, a la que tiene desasistida en un geriátrico, para hacer daño tanto a su hermana como a él. También reveló que su madre llegó a desearle la muerte a Sofía. "Da miedo", alertaba.

Sin embargo, esa entrevista a Cristian Suescun estuvo a punto de no producirse. "Bienvenido, pero has estado a punto de no venir", le comentaba Beatriz Archidona al recibirle en el plató.

"Sí, he estado a punto de no venir. Esto es complicado para mi. Mi abogado está al tanto de todo esto. He recibido varías amenazas, muchas amenazas por parte de mi madre, a través de terceros, para no venir hoy aquí", desveló el hermano de Sofía Suescun ante la audiencia de 'De Viernes'.

Cristian Suescun se sienta en plató para desvelar cómo es su relación actual con Maite: "He recibido muchas amenazas por parte de mi madre para no venir aquí".



"Pero al final yo tenía un contrato firmado con la productora y no quería quedar mal porque yo voy a decir la verdad y con la verdad se va a cualquier sitio", añadió Cristian Suescun en su defensa.

"¿Qué tipo de amenazas?", se interesó Bea Archidona. "A través de sus abogados, pero yo no tengo miedo de nada y estoy aquí gustosamente para responder a vuestras preguntas", respondió, tratando de no entrar en demasiados detalles.

"¿Qué te decían? ¿Cómo te amenazaban?", indagó Santi Acosta para que aclarara una acusación tan grave. "Mi dicen que tenga cuidado, que a ver qué digo… Yo no quiero hacer leña del árbol caído pero es lo que hay", zanjó Cristian Suescun sin miedos.

"¿Os parece normal que mi madre recurra a falsos magos, estafadores y haga conjuros para desearnos el mal a mi, a mi hermana y a Kiko? Cada vez la caga más y, si había una pequeña puerta abierta a la reconciliación, con estos actos que ella hace todo se va al garete", sentenció el entrevistado. "Mi madre tenía que haberse puesto en manos de profesionales que la ayudaran, pero no lo está haciendo", lamentó.