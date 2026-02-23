Raquel Salazar, sulfurada, abandonó el plató de 'GH DÚO' tras lo ocurrido previamente con Miguel Frigenti

Este domingo, 22 de febrero, Telecinco emitió una nueva entrega de 'GH Dúo: Cuentas pendientes', presentado por Ion Aramendi. La gala estuvo marcada por la monumental bronca protagonizada por Raquel Salazar y Miguel Frigenti, que terminó con ella abandonando el plató muy alterada.

El colaborador y experto en realities aprovechó la entrevista a Cristina Piaget, la última expulsada, para hacerle una recomendación: "No te fíes en absoluto ni de Raquel ni de Antonio Canales. Ha sido tu mayor piedra en el zapato". Una acusación a la que Raquel Salazar respondió muy enfadada: "Embustero. Es mentira, eres un reventado".

A raíz de esto, la madre de Noemí desveló una conversación en la sala de maquillaje, al tiempo que Belén Rodríguez aseguraba que todo era mentira. A partir de entonces empezó una agria disputa entre gritos y acusaciones, donde se intercambiaron todo tipo de lindezas como "mentirosa", "chupaculos", "pelota" o "reventada". Mientras el público aplaudía y abucheaba según la persona que interviniera.

En un momento dado, Raquel Salazar se dirigió directamente a Frigenti, al que espetó: "El mal lo tienes dentro, estás corrompido". Ion Aramendi, que hasta el momento había permanecido callado, se vio obligado a intervenir cuando sacaron a relucir a las hijas y las madres. Muy enfadado, el presentador dio un ultimátum a la exconcursante: "¡Raquel! Silencio, por favor. Si sigues así te tendrás que marchar. El debate no es ni contigo ni con Miguel Frigenti, y mucho menos de lo que pasa en maquillaje".

Raquel Salazar abandona el plató de 'GH Dúo'

En ese instante, Belén Rodríguez intervino, haciendo que Aramendi elevase el tono, algo poco habitual en él: "¡Silencio!". La tensión llegó a tal punto que Raquel Salazar decidió abandonar el plató durante la publicidad. Al regreso de la pausa, el presentador explicó el motivo de su ausencia: "Que nadie se preocupe. Raquel está tomando aire, recuperando el ánimo y tranquilizándose". Instantes después, la exconcursante de 'GH Dúo' regresaba al plató y se iba directamente a Ion Aramendi, con el que no dudaba en disculparse: "Perdóname. No me gusta ser así, pero es que están provocándome todo el día".

"Es verdad que tienen muy buenas palabras y yo soy un poco chillona. Ya paro, no les voy a hacer caso. Aunque lo de desestabilizarme les ha salido bien, pero ya se acabó", sentenció la madre de Noemí Salazar. Ion Aramendi le recordó que "esto es un juego. La vida real es otra. Tómatelo como lo que es", le recomendó a modo de consejo. Sin embargo, Miguel Frigenti, lejos de dar por zanjado el asunto, echó más leña al fuego: "Me da rabia que esta señora se victimice y que utilice el discurso populista. Me da rabia".

En ese momento, el público ha comenzado a abuchear al colaborador, lo que ha provocado el enfado de este, quien ha lanzado un dardo a Raquel: "Claro, como te tras al público y a la familia. Me voy a traer a mi familia en la próxima gala para que abucheen a esta señora".