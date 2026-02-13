'GH DÚO' hace justicia y expulsa definitivamente a Raquel Salazar en un ajustado duelo con Carlos Lozano

'GH DÚO 4' ha afrontado su gala más determinante de la edición ante una expulsión que se ha dirimido entre tres buques insignia del casting como Cristina Piaget, Carlos Lozano y Raquel Salazar.

Este proceso de eliminación se ha librado (y sentido) como un duelo entre los dos polarizados bandos que forman la casa: Cristina y Carlos versus Raquel, en representación del resto de habitantes de la casa.

En primer lugar, y tras mostrar el estado inicial de las votaciones con un 41%, 36,9% y 22,1%, se ha dado a conocer el nombre del nominado poseedor del menor porcentaje. En este caso, la primera salvada de la noche ha sido Cristina Piaget, que se ha quedado en shock con el veredicto. Nunca antes había sido la primera liberada en una eliminatoria.

Cristina es la primera salvada de la noche 👏 #GHDúoGala6 pic.twitter.com/DQR9HfO2L1 — Gran Hermano (@ghoficial) February 12, 2026

De este modo, la nueva expulsión de 'GH DÚO' se ha resuelto en un duelo a cara de perro entre Carlos Lozano y Raquel Salazar, dos grandísimos enemigos. Las votaciones en la app de Mediaset Infinity se han reanudado durante unos minutos.

En ese periodo de tiempo, ambos han ajustado cuentas en la sala de expulsión. Finalmente, se ha cerrado el televoto y Raquel Salazar ha sido la expulsada definitiva del reality con un 50,9% de los votos frente al 49,1% acumulado por Carlos Lozano.

El duelo ha estado extremadamente reñido, pero el público ha determinado que la de los 'Gipsy Kings' era quien debía abandonar la casa tras su controvertido comportamiento en los últimos días.