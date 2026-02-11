Máximo Pradera desmonta las disculpas de Rosa Belmonte sobre lo de Sarah Santaolalla: es imposible ser más claro

Rosa Belmonte se ha visto obligada a pronunciarse a última hora de este miércoles tras el aluvión de críticas que ha recibido por su desmedido ataque machista contra Sarah Santaolalla en 'El Hormiguero'. Y aunque la colaboradora de Pablo Motos ha trasladado unas "sinceras disculpas" a través de su comunicado, Máximo Pradera no ha dudado en echar por tierra su discurso desgranando en lenguaje que ha utilizado para "pedir perdón" a la analista política.

"Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en ‘El Hormiguero’. Fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes. Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención", ha publicado la periodista en su cuenta de X este miércoles tras situarse en el foco de la polémica durante toda la jornada, con distintas figuras políticas y periodistas pronunciándose sobre su grave ataque a Santaolalla.

Máximo Pradera desmonta las "disculpas" de Rosa Belmonte a Sarah Santaolalla: "Casi prefiero el insulto"

Y el escritor Máximo Pradera no ha tardado en analizar su ambiguo comunicado sobre lo ocurrido, en el que ni siquiera se dirige a la analista política de forma explicita. "Empezar subrayando que las disculpas son 'sinceras' ya es de traca: anticipa la sospecha generalizada de que solo se disculpa por la presión mediática y trata de neutralizarla verbalmente", ha comenzado señalando el presentador de radio en su cuenta de X.

1/ «Pido sinceras disculpas…»



Empezar subrayando que las disculpas son "sinceras" ya es de traca: anticipa la sospecha generalizada de que solo se disculpa por la presión mediática y trata de neutralizarla verbalmente pic.twitter.com/gCWPje1KWi — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) February 11, 2026

"Además introduce una dicotomía artificial, como si existieran 'disculpas falsas' aceptables", ha advertido Pradera, muy crítico con el trasfondo del mensaje de Rosa Belmonte. "Si tienes que afirmar que son sinceras es porque ni tú misma confías en que el contexto transmita esa sinceridad", ha añadido el escritor, que ha seguido subrayando partes del comunicado que le han llamado especialmente la atención.

"Por mi inconveniente comentario en 'El Hormiguero'. Calificarlo de 'inconveniente' minimiza la agresión a Sarah Santaolalla. Convierte un insulto misógino y gañán, dirigido a una persona concreta, en un simple desliz de etiqueta o torpeza social", ha sentenciado Máximo Pradera, criticando como la colaboradora de 'El Hormiguero' ha querido quitar hierro a la gravedad de sus palabras contra la analista política, reduciéndola a su físico de forma sexista.

Así, el periodista ha puesto el foco en la polémica frase que Belmonte lanzó en mitad de la tertulia ante sus compañeros. "El foco se desplaza del contenido (mitad tonta, mitad tetas) a la inoportunidad, como si el problema fuera el momento o el lugar, no la violencia del comentario", ha recalcado el presentador de radio, rechazando de lleno las "disculpas" de la protagonista de la polémica.

"Casi prefiero el insulto en la tele a la disculpa en redes. El insulto al menos era para hacerse la graciosa; la disculpa es para hacerse la fina, y eso resulta mucho más patético", terminaba señalando Máximo Pradera, finalizando su análisis sobre el esperado comunicado de la periodista con