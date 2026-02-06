Los dos grandes eventos con los que TVE pondrá la zancadilla a 'GH DÚO' tras su bajón por 'Pasapalabra'

Si este jueves ha sido Antena 3 la que arrasó con el evento en torno al bote de 'Pasapalabra' provocando tanto máximos en el especial de la tarde como en la entrega emitida en prime time así como en 'El Hormiguero', el próximo jueves será TVE la que complique las cosas a 'GH DÚO' con doble evento: por un lado la semifinal de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el F.C. Barcelona y por otro la segunda semifinal del Benidorm Fest.

Con ello, La 1 se garantiza una dupla de emisiones de gran interés para la audiencia. Por un lado, se asegura una audiencia millonaria con la ida del partido de semifinales de Copa del Rey más interesante con dos de los clubs con más aficionados de nuestro país; y por otro con la segunda semifinal del festival de música más importante de los últimos tiempos.

Cabe decir que La 1 emitirá los dos partidos de ida de las semifinales de la Copa del Rey. El miércoles 11 de febrero a partir de las 21:00 horas retransmitirá el Athletic Club-Real Sociedad y al día siguiente, el jueves 12 de febrero tocará el turno del Club Atlético de Madrid-F.C. Barcelona. Mientras que los partidos de vuelta de ambas semifinales se producirán el 3 y el 4 de abril.

Como son encuentros de ida y vuelta, no se prolongarán más allá de las 23 horas. Así, La 1 podrá arrancar sin problema la segunda semifinal del Benidorm Fest sobre las 23:00 horas en el horario habitual del prime time. Lo único que si obligará a la cadena a deshacerse de 'La Revuelta'.

Lo que está claro es que entre el partido del Atleti-Barça y la segunda semifinal del Benidorm Fest, TVE volverá a ponerle las cosas difíciles a 'GH DÚO', que este jueves vivió una fuerte bajada por culpa de 'Pasapalabra' descendiendo hasta el 6,3% y 866.000 espectadores en el express y bajar 3,6 puntos en su tramo principal anotando un 11,3% y 815.000 espectadores.

Así quedarán las parrillas de La 1 el próximo miércoles 11 y jueves 12 de febrero:

Miércoles 11 de febrero:

21:00 h - Semifinal Copa del Rey: Athletic Club-Real Sociedad

23:00 h - 'The Floor' (tercera entrega)

Jueves 12 de febrero: