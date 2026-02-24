'Sueños de libertad' ha cumplido este martes sus 500 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Lo hace en su mejor momento en audiencias tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia. Todo después del lanzamiento de la tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias) y Luis (Guillermo Barrientos).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Cloe comparte con Marta su satisfacción por haber conseguido la readmisión de Merche y también le revela cómo Gabriel y don Agustín han tratado de deshonrarla. Una noticia que inquieta a Marta profundamente porque teme las consecuencias que puede tener que el párroco conozca su orientación sexual.

Begoña le comunica a Gabriel su decisión de viajar a Pelahustán para ayudar a los niños desfavorecidos y aunque de primeras él se opone porque no quiere que descuide a Juan, termina accediendo. Mientras, Andrés les interrumpe para entregarle a su primo el informe de Tasio alertando al abogado sobre que Andrés esté cubriendo las espaldas a su hermanastro. Después, Andrés le reprocha a Begoña su cambio de actitud con Gabriel.

Digna percibe que Marta está desanimada y su sobrina termina confesándole lo que ha pasado con don Agustín y Cloe. La mujer no duda en ayudarlas y organiza una comida con el párroco para advertirle con firmeza del peligro que difunda habladurías como esas y parece hacer recapacitar al cura.

Por su lado, Damián exige explicaciones a Pablo por cómo se comportó con Marisol cuando coincidieron en La Industrial y Salazar termina confesándole que tuvo una aventura con la joven. Mientras, Manuela advierte a Paula de los riesgos que corre si tiene tanta confianza con Tasio y la doncella promete mantenerse al margen aunque le quita hierro al asunto. Paralelamente, Damián y Tasio se llevan un varapalo al saber que les han denegado el crédito que habían solicitado.

En la tienda, Miguel se disculpa con Claudia por la actitud que tuvo hacia ella y se preocupa por su estado después de la urticaria que tuvo. Mientras, Mabel insiste en mantenerse en la colonia y Salva recibe todas las cartas de su padre devueltas. Finalmente, Gabriel cumple con su parte y le entrega todo el dinero a Beatriz para que se marche de Toledo para siempre. Pero ella se niega a marcharse y llama a Álvaro para pedirle que vuelva de México.

Cloe y Marta en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña se encaraba con Gabriel por el despido de Merche por amamantar a su hijo en el trabajo y no dudaba en pedirle explicaciones pues le parece una completa injusticia. Por su parte, Julia le revelaba a su madre la decisión de donar algunos juguetes a los niños desfavorecidos tras la propuesta de Eduardo.

Carmen sorprendía a Tasio al desayunar en el comedor como una de La Reina más. Después, Tasio y Paula compartían una charla sobre la relación con sus padres demostrando de nuevo una gran complicidad entre ellos. Tras pillarles, Manuela se mostraba inquieta ante la confianza que percibe entre el De La Reina y la doncella.

Por su parte, Mabel sorprendía a Pablo y Nieves al comunicarles su intención de irse a vivir a la colonia generando un gran estupor y cabreo en sus padres. En la tienda, todas las trabajadoras agradecían a Cloe que haya conseguido la readmisión de Merche con un regalo. Y Claudia le confesaba a Carmen que siente celos por la relación de Salva con Mabel. Además Claudia y Valentina descubrían que Mabel compartirá habitación con ellas.

Don Agustín no dudaba en reprender a Cloe tras llegarle a sus oídos su orientación sexual y la francesa se enfrentaba con el párroco dándose cuenta de que Gabriel está detrás de todo. Por su parte, Luz compartía con Begoña su preocupación por la actitud de Miguel Salazar con los pacientes en el dispensario. Y precisamente el doctor se enteraba de que Marisol ha decidido quedarse en Toledo.

Andrés se ofrecía a Tasio con ayudarle a terminar un informe para que él pueda ir a solucionar algunos problemas de La Industrial. Mientras Begoña decidía implicarse en la ayuda a los niños más necesitados y ofrecer su ayuda como enfermera. Por último, Gabriel intentaba negociar con Beatriz tras su chantaje pero ella se mantenía en sus trece.