'Sueños de libertad' ha cumplido este martes sus 500 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Lo hace en su mejor momento en audiencias tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia. Todo después del lanzamiento de la tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias) y Luis (Guillermo Barrientos).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña se encara con Gabriel por el despido de Merche por amamantar a su hijo en el trabajo y no duda en pedirle explicaciones pues le parece una completa injusticia. Por su parte, Julia le revela a su madre la decisión de donar algunos juguetes a los niños desfavorecidos tras la propuesta de Eduardo.

Carmen sorprende a Tasio al desayunar en el comedor como una de La Reina más. Después, Tasio y Paula comparten una charla sobre la relación con sus padres demostrando de nuevo una gran complicidad entre ellos. Tras pillarles, Manuela se muestra inquieta ante la confianza que percibe entre el De La Reina y la doncella.

Por su parte, Mabel sorprende a Pablo y Nieves al comunicarles su intención de irse a vivir a la colonia generando un gran estupor y cabreo en sus padres. En la tienda, todas las trabajadoras agradecen a Cloe que haya conseguido la readmisión de Merche con un regalo. Y Claudia le confiesa a Carmen que siente celos por la relación de Salva con Mabel. Además Claudia y Valentina descubren que Mabel compartirá habitación con ellas.

Don Agustín no duda en reprender a Cloe tras llegarle a sus oídos su orientación sexual y la francesa se enfrenta con el párroco dándose cuenta de que Gabriel está detrás de todo. Por su parte, Luz comparte con Begoña su preocupación por la actitud de Miguel Salazar con los pacientes en el dispensario. Y precisamente el doctor se entera de que Marisol ha decidido quedarse en Toledo.

Andrés se ofrece a Tasio con ayudarle a terminar un informe para que él pueda ir a solucionar algunos problemas de La Industrial. Mientras Begoña decide implicarse en la ayuda a los niños más necesitados y ofrecer su ayuda como enfermera. Por último, Gabriel intenta negociar con Beatriz tras su chantaje pero ella se mantiene en sus trece.

Beatriz y Gabriel en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián decidía dejar a un lado su orgullo y aceptaba finalmente la ayuda económica de Digna para poder poner en marcha su proyecto de La Industrial aunque le prometía que le devolverá todo el dinero en cuanto pueda. Mientras, Marta y Manuela trataban de conseguir que Carmen se adapte a su nueva vida en casa de los De La Reina.

La presencia de Marisol en Toledo sigue preocupando a Nieves por cómo puede afectar todo esto a Miguel y le pedía a Pablo que tenga una conversación con su hijo. Mientras, Mabel trataba de reconciliarse con su madre pero el desprecio de Nieves hacia su trabajo en la cantina lo complican todo. Y Salva dejaba caer a la joven que quizás podría trasladarse a vivir a la colonia.

Tras ello, Pablo decidía acudir a La Industrial a visitar a Marisol para agradecerle su discreción cuando fue a su casa y terminaba revelándole que estuvo muy enamorado de ella pero necesita seguir con su vida. Justo entonces aparecía Damián, que se quedaba sorprendido de la buena sintonía entre la secretaria y Salazar.

En la fábrica, Valentina le contaba a Cloe su acercamiento con Andrés porque sentía que se ha pasado con las confianzas con él al exigirle su ayuda en el tema de la trabajadora despedida por amamantar a su bebé. Mientras, la francesa le confesaba a su amiga que Gabriel le chantajea con su relación con Marta para tenerle de su lado. Poco después, el abogado estallaba contra Cloe por haber tratado de intermediar en el asunto de la trabajadora despedida y volvía a chantajearla con sacar todos sus secretos a la luz.

Luz tenía que intervenir en el dispensario tras las quejas de Claudia hacia la actitud de Miguel con los pacientes y trataba de que el joven sea más empático con los pacientes. Después, cuando Begoña le contaba que Gabriel no quiere que colabore con la casa cuna y que han llegado a un pacto de no agresión por el bien de sus hijos, la doctora se encaraba con el abogado para dejarle las cosas claras. Y finalmente, Beatriz llamaba a Gabriel para chantajearle: o le entrega el dinero que le pide o le denunciará por bigamia pues todavía siguen casados legalmente.