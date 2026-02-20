'Sueños de libertad' ha cumplido este martes sus 500 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Lo hace en su mejor momento en audiencias tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia. Todo después del lanzamiento de la tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián decide dejar a un lado su orgullo y acepta finalmente la ayuda económica de Digna para poder poner en marcha su proyecto de La Industrial aunque le promete que le devolverá todo el dinero en cuanto pueda. Mientras, Marta y Manuela tratan de conseguir que Carmen se adapte a su nueva vida en casa de los De La Reina.

La presencia de Marisol en Toledo sigue preocupando a Nieves por cómo puede afectar todo esto a Miguel y le pide a Pablo que tenga una conversación con su hijo. Mientras, Mabel trata de reconciliarse con su madre pero el desprecio de Nieves hacia su trabajo en la cantina lo complican todo. Y Salva deja caer a la joven que quizás podría trasladarse a vivir a la colonia.

Tras ello, Pablo decide acudir a La Industrial a visitar a Marisol para agradecerle su discreción cuando fue a su casa y termina revelándole que estuvo muy enamorado de ella pero necesita seguir con su vida. Justo entonces aparece Damián, que se queda sorprendido de la buena sintonía entre la secretaria y Salazar.

En la fábrica, Valentina le cuenta a Cloe su acercamiento con Andrés y siente que se ha pasado con las confianzas con él al exigirle su ayuda en el tema de la trabajadora despedida por amamantar a su bebé. Mientras, la francesa le confiesa a su amiga que Gabriel le chantajea con su relación con Marta para tenerle de su lado. Poco después, el abogado estalla contra Cloe por haber tratado de intermediar en el asunto de la trabajadora despedida y vuelve a chantajearla con sacar todos sus secretos a la luz.

Luz tiene que intervenir en el dispensario tras las quejas de Claudia hacia la actitud de Miguel con los pacientes y trata de que el joven sea más empático con los pacientes. Después, cuando Begoña le cuenta que Gabriel no quiere que colabore con la casa cuna y que han llegado a un pacto de no agresión por el bien de sus hijos, la doctora se encara con el abogado para dejarle las cosas claras. Y finalmente, Beatriz llama a Gabriel para chantajearle: o le entrega el dinero que le pide o le denunciará por bigamia pues todavía siguen casados legalmente.

Luz y Miguel en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Carmen trataba de ayudar a Manuela con las labores de la casa grande y evita coincidir con los De La Reina durante el desayuno. Tanto Tasio como Marta se daban cuenta de la incomodidad de la mujer que sigue sin adaptarse a su nueva vida y temen que no sea capaz de hacerse a estar en la mansión.

En el dispensario, Miguel mostraba su desacuerdo con algunos puntos del acuerdo como su sueldo o las horas trabajadas pues cree que alguien como él no debería cobrar tanto y que debe trabajar más tiempo y además se comprometía a encontrar un sustituto si no termina de adaptarse al puesto. Después, Claudia acudía al lugar por un sarpullido y tenía un desencuentro con Miguel por su difícil carácter.

Tras descubrir que Damián tiene problemas económicos para sacar adelante La Industrial, Digna le ofrecía su ayuda económica pero él se resistía a aceptarla. Y en la fábrica, surgía un nuevo problema con el despido de una trabajadora por amamantar a su bebé durante la jornada laboral provocando gran indignación entre todas las trabajadoras y Claudia instaba a Valentina a que acuda a Andrés para elevar una queja ante la junta.

Begoña le revelaba a Gabriel su plan de ayudar a la casa cuna y el abogado no se lo tomaba bien pues no está de acuerdo en que su mujer tome responsabilidades fuera de su hogar tras lo sucedido con Juan. Pero tras una conversación, ambos acordaban que por el bien familiar deben mantener una tregua. Lo que Gabriel desconoce es que Beatriz está tras su acecho.

Nieves decidía citar a Marisol en su casa para tratar de saber por qué ha decidido instalarse en Toledo y no dudaba en encararla por el daño que le hizo a Miguel y le pedía que no vuelva a interferir en su vida. Justo entonces, Pablo volvía a casa y temía la aparición de la joven en su casa y sus intenciones.