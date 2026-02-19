'Sueños de libertad' ha cumplido este martes sus 500 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Lo hace en su mejor momento en audiencias tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia. Todo después del lanzamiento de la tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias).

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Carmen trata de ayudar a Manuela con las labores de la casa grande y evita coincidir con los De La Reina durante el desayuno. Tanto Tasio como Marta se dan cuenta de la incomodidad de la mujer que sigue sin adaptarse a su nueva vida y temen que no sea capaz de hacerse a estar en la mansión.

En el dispensario, Miguel muestra su desacuerdo con algunos puntos del acuerdo como su sueldo o las horas trabajadas pues cree que alguien como él no debería cobrar tanto y que debe trabajar más tiempo y además se compromete a encontrar un sustituto si no termina de adaptarse al puesto. Después, Claudia acude al lugar por un sarpullido y tiene un desencuentro con Miguel por su difícil carácter.

Tras descubrir que Damián tiene problemas económicos para sacar adelante La Industrial, Digna le ofrece su ayuda económica pero él se resiste a aceptarla. Y en la fábrica, surge un nuevo problema con el despido de una trabajadora por amamantar a su bebé durante la jornada laboral provocando gran indignación entre todas las trabajadoras y Claudia insta a Valentina a que acuda a Andrés para elevar una queja ante la junta.

Begoña le revela a Gabriel su plan de ayudar a la casa cuna y el abogado no se lo toma bien pues no está de acuerdo en que su mujer tome responsabilidades fuera de su hogar tras lo sucedido con Juan. Pero tras una conversación, ambos acuerdan que por el bien familiar deben mantener una tregua. Lo que Gabriel desconoce es que Beatriz está tras su acecho.

Nieves decide citar a Marisol en su casa para tratar de saber por qué ha decidido instalarse en Toledo y no duda en encararla por el daño que le hizo a Miguel y le pide que no vuelva a interferir en su vida. Justo entonces, Pablo vuelve a casa y teme la aparición de la joven en su casa.

Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Mabel insistía en que Salva le contratara como camarera pero él le decía que no es la persona que busca. Lo peor es cuando Nieves aparecía en la cantina y obligaba a la joven a improvisar con la ayuda del cantinero para que su madre creyera que ya ha empezado a trabajar. Y tras ver sus dotes, el hombre accedía a contratar a la hija de Salazar.

Por su parte, Miguel decidía aceptar finalmente la propuesta de Luz de encargarse del dispensario de la colonia. Aunque para acceder a ello imponía ciertas condiciones como tener que pasar un periodo de adaptación. Y la doctora Borrell accedía a todas sus peticiones pero al ver el trato que tiene hacia los pacientes, empezaba a temer que eso sea un problema.

Begoña seguía mostrándose muy preocupada por Juan a pesar de que ya está fuera de peligro. Y tras una conversación con Digna, empezaba a valorar el poder colaborar con la casa cuna y por ello no duda en hablar con Claudia. Paralelamente, Claudia y Carmen seguían mostrándose sorprendidas ante la situación de Valentina. Y la nueva dependienta accedía a colaborar con Andrés para resolver un problema en Soria mostrando gran complicidad con él.

Gabriel acudía al notario por la lectura del testamento de su madre y allí se reencontraba con su ex mujer, Beatriz. Y es que Delia ha incluido a la mujer en su último legado a pesar de que no se tenían aprecio. Un reencuentro que abría las heridas del pasado entre ambos con duros reproches.

En La Industrial, Damián seguía con problemas para encontrar alguien que acceda a darle un préstamo y solucione sus problemas de financiación. Y Tasio ofrecía vender su casa para obtener liquidez, pero su padre se negaba a que lo haga. Y finalmente, la actitud cariñosa de Gabriel hacia el pequeño Juan intrigaba y desconcertaba a Begoña.