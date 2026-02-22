'Sueños de Libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia. Lo hace tras haber estrenado su tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias).

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 23 y el viernes 27 de febrero a continuación:

Avance del capítulo 504 de 'Sueños de libertad' del lunes 23 de febrero

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián decide dejar a un lado su orgullo y acepta finalmente la ayuda económica de Digna para poder poner en marcha su proyecto de La Industrial aunque le promete que le devolverá todo el dinero en cuanto pueda. Mientras, Marta y Manuela tratan de conseguir que Carmen se adapte a su nueva vida en casa de los De La Reina.

La presencia de Marisol en Toledo sigue preocupando a Nieves por cómo puede afectar todo esto a Miguel y le pide a Pablo que tenga una conversación con su hijo. Mientras, Mabel trata de reconciliarse con su madre pero el desprecio de Nieves hacia su trabajo en la cantina lo complican todo. Y Salva deja caer a la joven que quizás podría trasladarse a vivir a la colonia.

Tras ello, Pablo decide acudir a La Industrial a visitar a Marisol para agradecerle su discreción cuando fue a su casa y termina revelándole que estuvo muy enamorado de ella pero necesita seguir con su vida. Justo entonces aparece Damián, que se queda sorprendido de la buena sintonía entre la secretaria y Salazar.

En la fábrica, Valentina le cuenta a Cloe su acercamiento con Andrés y siente que se ha pasado con las confianzas con él al exigirle su ayuda en el tema de la trabajadora despedida por amamantar a su bebé. Mientras, la francesa le confiesa a su amiga que Gabriel le chantajea con su relación con Marta para tenerle de su lado. Poco después, el abogado estalla contra Cloe por haber tratado de intermediar en el asunto de la trabajadora despedida y vuelve a chantajearla con sacar todos sus secretos a la luz.

Luz tiene que intervenir en el dispensario tras las quejas de Claudia hacia la actitud de Miguel con los pacientes y trata de que el joven sea más empático con los pacientes. Después, cuando Begoña le cuenta que Gabriel no quiere que colabore con la casa cuna y que han llegado a un pacto de no agresión por el bien de sus hijos, la doctora se encara con el abogado para dejarle las cosas claras. Y finalmente, Beatriz llama a Gabriel para chantajearle: o le entrega el dinero que le pide o le denunciará por bigamia pues todavía siguen casados legalmente.

Avance del capítulo 505 de 'Sueños de libertad' del martes 24 de febrero

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad'

Begoña se encara con Gabriel por el despido de Merche por amamantar a su hijo en el trabajo y no duda en pedirle explicaciones pues le parece una completa injusticia. Por su parte, Julia le revela a su madre la decisión de donar algunos juguetes a los niños desfavorecidos tras la propuesta de Eduardo.

Carmen sorprende a Tasio al desayunar en el comedor como una de La Reina más. Después, Tasio y Paula comparten una charla sobre la relación con sus padres demostrando de nuevo una gran complicidad entre ellos. Tras pillarles, Manuela se muestra inquieta ante la confianza que percibe entre el De La Reina y la doncella.

Por su parte, Mabel sorprende a Pablo y Nieves al comunicarles su intención de irse a vivir a la colonia generando un gran estupor y cabreo en sus padres. En la tienda, todas las trabajadoras agradecen a Cloe que haya conseguido la readmisión de Merche con un regalo. Y Claudia le confiesa a Carmen que siente celos por la relación de Salva con Mabel. Además Claudia y Valentina descubren que Mabel compartirá habitación con ellas.

Don Agustín no duda en reprender a Cloe tras llegarle a sus oídos su orientación sexual y la francesa se enfrenta con el párroco dándose cuenta de que Gabriel está detrás de todo. Por su parte, Luz comparte con Begoña su preocupación por la actitud de Miguel Salazar con los pacientes en el dispensario. Y precisamente el doctor se entera de que Marisol ha decidido quedarse en Toledo.

Andrés se ofrece a Tasio con ayudarle a terminar un informe para que él pueda ir a solucionar algunos problemas de La Industrial. Mientras Begoña decide implicarse en la ayuda a los niños más necesitados y ofrecer su ayuda como enfermera. Por último, Gabriel intenta negociar con Beatriz tras su chantaje pero ella se mantiene en sus trece.

Avance del capítulo 506 de 'Sueños de libertad' del miércoles 25 de febrero

Cloe y Marta en 'Sueños de libertad'

Cloe comparte con Marta su satisfacción por haber conseguido la readmisión de Merche y también le revela cómo Gabriel y don Agustín han tratado de deshonrarla. Una noticia que inquieta a Marta profundamente porque teme las consecuencias que puede tener que el párroco conozca su orientación sexual.

Begoña le comunica a Gabriel su decisión de viajar a Pelahustán para ayudar a los niños desfavorecidos y aunque de primeras él se opone porque no quiere que descuide a Juan, termina accediendo. Mientras, Andrés les interrumpe para entregarle a su primo el informe de Tasio alertando al abogado sobre que Andrés esté cubriendo las espaldas a su hermanastro. Después, Andrés le reprocha a Begoña su cambio de actitud con Gabriel.

Digna percibe que Marta está desanimada y su sobrina termina confesándole lo que ha pasado con don Agustín y Cloe. La mujer no duda en ayudarlas y organiza una comida con el párroco para advertirle con firmeza del peligro que difunda habladurías como esas y parece hacer recapacitar al cura.

Por su lado, Damián exige explicaciones a Pablo por cómo se comportó con Marisol cuando coincidieron en La Industrial y Salazar termina confesándole que tuvo una aventura con la joven. Mientras, Manuela advierte a Paula de los riesgos que corre si tiene tanta confianza con Tasio y la doncella promete mantenerse al margen aunque le quita hierro al asunto. Paralelamente, Damián y Tasio se llevan un varapalo al saber que les han denegado el crédito que habían solicitado.

En la tienda, Miguel se disculpa con Claudia por la actitud que tuvo hacia ella y se preocupa por su estado después de la urticaria que tuvo. Mientras, Mabel insiste en mantenerse en la colonia y Salva recibe todas las cartas de su padre devueltas. Finalmente, Gabriel cumple con su parte y le entrega todo el dinero a Beatriz para que se marche de Toledo para siempre. Pero ella se niega a marcharse y llama a Álvaro para pedirle que vuelva de México.

Avance del capítulo 507 de 'Sueños de libertad' del jueves 26 de febrero

Luz y Miguel Salazar en 'Sueños de libertad'

Nieves y Pablo tienen una discusión por la decisión de Mabel de irse a vivir a la colonia después de que ella se muestre angustiada porque su hija no vuelva a casa mientras él defiende que está en un lugar seguro y que no la pueden retener. Después, en la fábrica, Salazar cuestiona a Cloe por su decisión de readmitir a Merche pues todo afecta a los problemas de presupuesto. Pero ella se mantiene firme. Y otro que termina chocando con Pablo es Andrés por las medidas abusivas que exige contra los camioneros.

Digna comparte con Marta su conversación con don Agustín y le asegura que el párroco parece haber recapacitado y no supondrá un problema para ella ni para Cloe. Mientras, en la cantina, Tasio se sincera con Salva sobre los problemas que está teniendo con Carmen por el poco tiempo que tiene para dedicarle a su mujer con tanto trabajo entre la fábrica y la Industrial.

Por si fueran pocos los problemas para Tasio al ver que no puede cumplir con sus planes para pasar tiempo con Carmen, el De La Reina y Damián tienen un pequeño desencuentro al no estar de acuerdo con los siguientes movimientos tras no recibir el crédito porque el patriarca se niega a poner en marcha la producción sin garantías. Tras ver a Andrés y Gabriel jugar al ajedrez, Tasio le pide a Paula que le ayude a aprender a jugar y trata de reconducir su relación con la doncella pero ella trata de poner distancia.

Gabriel no se achanta e intenta intimidar tanto a Cloe como a Marta pero las dos no se dejan manipular por el abogado. Por si fuera poco, Gabriel se encuentra con la negativa de don Agustín a seguirle apoyando en su cruzada contra la francesa y prefiere mantenerse al margen por el bien de su parroquia.

En el dispensario, Miguel Salazar termina provocando el enfado de un paciente por sus formas de tratarle y Luz interviene para evitar males mayores y le recuerda a su compañero que tiene que tener empatía con los pacientes. Mientras, Mabel descubre las cartas de Salva, que tras un fuerte enfrentamiento termina disculpándose con ella.

Finalmente, Gabriel trata de engañar a Beatriz para recuperar el certificado sobre su matrimonio. Pero cuando ella descubre la trampa que le ha tendido le exige aún más dinero.

Avance del capítulo 508 de 'Sueños de libertad' del jueves 26 de febrero

Begoña y Beatriz en 'Sueños de libertad'

Damián le oculta a Digna que no han recibido el crédito para sacar adelante La Industrial y ella trata de animarle por su gran preocupación, pero él desbordado por la situación se muestra completamente irascible con ella. Más adelante, Damián descubre los rumores que corren por la colonia sobre Cloe y se inquieta por cómo su hija Marta puede correr peligro tras conocer que ambas tienen una relación.

Don Agustín vuelve a entrometerse en la vida de Digna pues no está dispuesto a seguir tolerando que la mujer viva con Damián en pecado y le deja claro que si no se casa con él no permitirá que vuelva a la iglesia y le niega la comunión poniéndole contra las cuerdas para que acepte casarse con su pareja. Y Paula cumple con su promesa y enseña a Tasio a jugar al ajedrez volviéndose a mostrar ambos muy cómplices.

Andrés sigue tratando de dar con la solución para evitar que los transportistas tengan que cumplir las medidas tan abusivas impuestas por la dirección. Y Valentina tiene un nuevo encontronazo con él. Pero parece que sus desencuentros pueden llevar oculta una tensión no resuelta entre ellos que podría ir más allá de lo profesional tras tener que trabajar juntos de nuevo.

Gabriel por su parte tiene un gesto hacia Begoña al mostrarle su ayuda para arreglar los problemas de la casa cuna. Por otro lado, el abogado trata de mover sus hilos para liberarse de la presión de Beatriz. Aunque ella da un paso más allá en su batalla y acude a ver a Begoña para conocerla en persona.

Pablo Salazar le pide a su hija Mabel que no siga echándoles un pulso y que sea comprensiva con su madre. Mientras, en el dispensario parece que las críticas que está recibiendo de los pacientes y como Luz está intentando reconducir su situación, están haciendo mella en Miguel, que empieza a plantearse abandonar su trabajo como médico.