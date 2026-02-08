Jorge Javier Vázquez confirma el motivo por el que ha dejado de hablar de política en Mediaset y cuándo acaba su contrato

Si alguno pensaba que Jorge Javier Vázquez estaba decepcionado con este Gobierno o con su presidente, Pedro Sánchez, está muy equivocado. Si hace unos días ya salió en su defensa frente a un desafortunado comentario de un invitado de 'El Diario de Jorge', en una reciente entrevista se define a sí mismo como "más rojo todavía".

Pese a que últimamente mantiene un perfil bajo y habla poco de política en sus apariciones televisivas, su ideología sigue siendo la misma. Así lo ha dejado claro en su última entrevista a 20 Minutos, donde ha confesado lo siguiente: "¡Soy todavía más rojo todavía y creo que más maricón ya no se puede!". "Mis convicciones políticas están intactas, pero no siempre hay que estar en primera línea, hay que saber elegir las batallas. Ya habrá tiempo", añade.

Y hace una declaración de intenciones: "Estoy cogiendo fuerza para las próximas elecciones generales. Llegado el momento tenemos que aunar fuerzas y arremangarnos para que España siga teniendo un gobierno progresista. Después de treinta años, la gente sabe lo que pienso sin que me tenga que estar pronunciado todo el tiempo".

Jorge Javier se pronuncia sobre su contrato en Mediaset: "Me queda un año y medio y no sé qué pasará"

Además, Jorge Javier se atreve a hablar de su jubilación, que cada vez ve más cerca: "Siempre pienso que el último contrato es el último. Ahora mismo me queda un año y medio y luego no sé qué pasará. He pensado muchas veces en irme, pero, si te soy sincero, en el último momento algo ha cambiado y he terminado quedándome. Además, estamos en un momento en el que hay una necesidad compulsiva por devorar cosas nuevas y lo que sí tengo claro es que yo no voy a poder ofrecer nada diferente".

"Estoy preparado para lo que pueda pasar. Si tengo que hacer las maletas, las haré", reconoce el presentador de 'GH DÚO'. A la pregunta de si tiene miedo al olvido, él deja claro que todo lo contrario: "Lo considero casi una bendición. El día que decida que esto se ha acabado no volveré a aparecer en ningún sitio. Cuando baje la persiana será para siempre".

Jorge Javier también reconoce que "casi todos mis amigos son de la tele. Es un medio del que he aprendido mucho y que me ha regalado gente maravillosa con la que disfruto en mi día a día". Por último, también hace una reflexión sobre la muerte. Según confiesa, "en este momento la muerte me produce inquietud".

A raíz de esto, desvela que "en el último año mi hermana y mi madre se han enfrentado a un cáncer y he sentido lo frágil que es la vida. Sé que parece muy manido, pero cada vez disfruto más de las pequeñas cosas del día a día: de una ducha de agua caliente o un café recién hecho. Sería inmoral quejarme con todo lo que hemos pasado, el genocidio de Gaza y las dificultades de la sociedad", sentencia.