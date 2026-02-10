Javier Cárdenas propaga la teoría del fraude en el bote de Rosa en 'Pasapalabra' y señala a Atresmedia y el Gobierno

Pese a que han pasado varios días desde que Rosa Rodríguez hiciera historia de la televisión al llevarse el bote más alto de 'Pasapalabra' de 2.716.000 euros aún se sigue hablando mucho de lo que pasó en el programa de Antena 3. El último en manifestarse ha sido Javier Cárdenas.

Desde que Rosa Rodríguez consiguió completar las 25 palabras del Rosco son muchos los que han acusado de "tongo" al programa por la palabra que le hizo ganar el bote. En concreto la definición era "jugador de fútbol americano que, en el año 1968, fue elegido como el jugador más valioso de la NFL por la agencia AP". Y la respuesta correcta era "Morrall" aunque Rosa verbalizó "Morell".

Tras el revuelo generado, Roberto Leal explicó el por qué 'Pasapalabra' dio por valida la respuesta de Rosa Rodríguez. Pese a ello, son muchos los que cuestionan que alguien sea capaz de saberse ese apellido. Y uno de ellos ha sido Javier Cárdenas.

El que fuera locutor de Europa FM no duda en arremeter duramente contra Atresmedia asegurando que todo es una estafa. "Imposible. Te digo desde ya que os han engañado y por lo alto en Antena 3. Y sino es así, yo me juego 100 mil euros con Atresmedia y la ganadora del bote de Pasapalabra a que conteste 5 sencillas preguntas de deporte español (ya no americano) y ni mucho menos del año 1968. Y si las contesta le doy los 100 mil euros a la concursante y si falla se lo dan ellos al doctor Barbacid para estudiar el cáncer de páncreas. Ya te digo yo que el dinero lo han de dar ellos", suelta Javier Cárdenas en su cuenta de "X".

Pero además lo acompaña de un vídeo en el que vuelve a propagar el bulo de que el presupuesto de RTVE para la renovación de 'La Revuelta' podría haber sido derivado en la investigación del doctor Barbacid para curar el cáncer de páncreas. Algo que es falso pues ya se ha desmontado que las partidas de RTVE y de la sanidad son diferentes.

"Atentos que lo que voy a contar es muy grave. Nuestro gobierno ha dado de nuestros impuestos cientos de millones de euros al grupo Atresmedia, lo sé porque he trabajo ahí. Y si tu das ese dinero es porque quieres algo a cambio y en este caso es que difundan el mensaje del Gobierno en este caso a los niveles más ridículos del mundo", empieza diciendo en el vídeo Cárdenas.

Tras ello pone en entredicho la respuesta de Rosa Rodríguez que le dio el bote de 'Pasapalabra' asegurando que ha hablado con amigos expertos en fútbol americano y que ninguno conoce a Earl Morrall. "¿Y qué dice esta chica nada más ganar el bote? Que está encantada de pagar más de un millón de euros a Hacienda. ¿Qué estás encantada? ¿No dices nada de las prostitutas que hemos tenido que pagar con dinero público de ministros? ¿De los muertos del accidente ferroviario por la falta de mantenimiento en las vías del tren? ¿Nada sobre los muertos de la DANA ni la falta de ayuda?", se pregunta Cárdenas-

"¿Y no dices nada sobre los 30 millones de euros públicos a David Broncano pero que no hay dinero público para investigar el cáncer de páncreas del doctor Barbacid? Todo es maravilloso en tu podemita mundo. No nos lo creemos porque he trabajado en Atresmedia y os podría contar cosas que os escandalizaría. Eso no es casualidad", sentencia Javier Cárdenas.