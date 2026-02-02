El Súper de 'GH DÚO' intervino para censurar este momento de Anita contando su verdadera situación tras el accidente

Este domingo, 1 de febrero, durante el debate de 'GH Dúo' presentado por Ion Aramendi, Anita Williams ha regresado a la casa. Cabe recordar que en la última gala, la concursante sufría un aparatoso accidente por el que tuvo que ser atendida de urgencia y, posteriormente, abandonar el programa por prescripción médica.

Durante la gala del pasado jueves, Mara, pareja de Juanpi, entró en la casa de Tres Cantos para reencontrarse con el gaditano y aclarar con él su situación sentimental después de que él descubriera que ella le fue infiel. Además, la joven tenía una importante misión: esconder una manzana que los concursantes deberían buscar para conseguir la tan ansiada suite.

Fue precisamente mientras buscaba la manzana cuando Anita Williams sufrió un aparatoso accidente que le obligó a recibir atención médica por parte del equipo del programa. Tras lo cual, la exnovia de Montoya abandonaba la casa hasta que los profesionales sanitarios determinasen que estaba en condiciones de regresar. Tres días después, la catalana se ha reincorporado a la convivencia.

Muy recuperada, aunque con el dedo vendado, se reencontraba con sus compañeros, quienes la recibían con los brazos abiertos y deseosos de conocer qué le había sucedido exactamente. Antes de reunirse con ellos en el salón de la casa, Anita Williams conectó con Ion Aramendi desde el confesionario. "¡Bienvenida Anita! El jueves nos quedamos todos muy preocupados. Lo primero, ¿cómo estás?", se interesaba el presentador. Ella reconocía que "con dolor, pero bien. Los peores días ya se han pasado".

Anita Williams se reencuentra con sus compañeros

Sin embargo, ahora Anita Williams está dispuesta a ir a por todas: "En mi casting dije: 'Vengo con todo y a por todas', y ahora vengo con medio dedo menos, pero a por todas igual". Aramendi le recordaba que no podrá participar en los juegos ni hacer las tareas de la casa, algo con lo que ella no estaba de acuerdo: "Eso dice la doctora, pero lo que pueda hacer lo voy hacer porque tengo una mano y dos pies".

Tras esta breve charla con el presentador, Anita Williams salía del confesionario para reencontrarse con sus compañeros. Todos ellos la recibían con entusiasmo, entre besos y abrazos. Acto seguido, se sentaban en el sofá y ella les contaba lo sucedido. Además, dejaba claro que no había visto nada del programa y entraba a ciegas: "Al súper se le ha escapado que se ha ido Mario".

"¿Cómo fue?", se interesaban los concursantes. Ella contestó que "con la puerta y no me podían coser". Tras explicar que su madre no había podido venir a Madrid porque estaba cuidando de su hijo, desveló que "mi madre me decía: 'ni se te ocurra volver, estás loca'. Yo la dije: 'tengo una mano y dos piernas'. Me han dicho que no haga ni tareas ni pruebas, pero yo lo que pueda hacer…, no quiero ser una inútil", insistía la joven.

Anita deja claro que no ha visto nada del programa: "Solo he dormido"

Sin embargo, sus compañeros opinaban igual que los profesionales sanitarios: "Una inútil no, pero hay que tener una delicadeza", "estate quietecita", le pedían los concursantes, ya que "la recuperación es lo más importante". "Vale, pues el váter", proponía la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. "Sí, para que cojas infección, ¿tú eres tonta? ¿Imagínate que coges infección? Por una infección lo estropeas todo", le recordaban ellos.

Tras dejar claro que no había visto nada del programa, sus compañeros le preguntaban: "¿Has dormido por lo menos?". A lo que Anita Williams contestaba afirmativamente: "Sí, solo he dormido". "Nosotros aquí discutiendo por tonterías, peleándonos por ridiculeces y lo más importante que es la salud…", se escuchaba decir a uno de los concursantes. "¿Te planteaste el irte?", le preguntaron. Ante esta cuestión, la catalana reconoció que sí: "Cuando llamé a mi madre delante de producción con el altavoz puesto y todo. Pero es escucharla, se escuchaba a mi hijo por detrás y ahí… aparte me dolía muchísimo".

"Ya me duele menos porque me operaron el viernes y hoy es domingo", explicaba la concursante. Acto seguido uno de sus compañeros quiso saber más detalles del accidente: "¿Tocó hueso?". Ella respondió afirmativamente, algo que ratificó una de sus compañeras: "Sí, yo le vi el hueso". Al oír estas palabras y ver que Manu confesaba que se "estaba mareando", el Super se vio obligado a intervenir para que se evitasen "los detalles morbosos".