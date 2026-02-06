El comunicado urgente de la familia de Carlos Lozano que dice basta a lo sucedido en 'GH DÚO': "Ya está bien"

Este jueves, 5 de febrero, Telecinco emitió una nueva gala de la cuarta edición de 'GH Dúo' que tuvo como protagonista a Carlos Lozano. El programa mostró varios vídeos en los que algunos concursantes, especialmente Sandra Barrios y Raquel Salazar, tachaban a su compañero de "baboso", "asqueroso" y "viejo verde". Unos comentarios que no hicieron ninguna gracia a Jorge Javier Vázquez.

El presentador no dudó en conectar en directo con la casa para echar una reprimenda a los participantes en general, y a Sandra en particular. "Sandra, me ha dolido que llames a un compañero 'baboso viejo verde'. Lo siento no he visto tu edición (de 'La isla de las tentaciones'), estoy a nuevas contigo, pero me parece que ese tipo de comentarios son absolutamente inapropiados. Carlos no se lo merece", le reprochó el presentador a la joven.

Además, el de Badalona reivindicó la extensa carrera televisiva de Carlos Lozano: "Los que habéis llegado nuevos, tenéis que tener un cierto respeto a la trayectoria de los que llevan 40 años en este medio. Teniendo en cuenta que sois la renovación de la televisión, que tenéis muchísimos seguidores, también tenéis que tener la habilidad y la humildad de mirar lo que os ha precedido, que son gente profesional", sentenció Jorge Javier.

Jorge Javier llama la atención a Sandra por su comentario a Carlos💥 #GHDúoGala5 pic.twitter.com/OlFiMyM94i — Gran Hermano (@ghoficial) February 5, 2026

La familia de Carlos Lozano emite un comunicado saliendo en su defensa

Poco después de este tenso momento, la familia de Carlos Lozano decidía pronunciarse al respecto. Lo hacía a través de un extenso comunicado publicado en el perfil de Instagram del presentador. Acompañado de varias fotografías en las que aparece Carlos junto a su hija Luna y la madre de esta, Mónica Hoyos, el texto dice así: "Vamos a decirlo claro, que ya está bien. Estamos viendo y leyendo muchas tonterías sobre Carlos: que si 'baboso', que si 'viejo verde', que si está obsesionado con la comida, que si no se ducha… Vamos, el pack completo de caricatura barata. Y no, no es verdad".

Además, recuerdan que "Carlos es un señor, un caballero y un profesional como la copa de un pino. Lleva toda la vida trabajando en televisión, respetando a compañeros y al público, y no va a ser ahora cuando cuatro comentarios interesados tiren por tierra una trayectoria intachable. Aquí sabemos perfectamente cómo funciona esto: Cuando un concursante es fuerte, tiene personalidad y no pasa desapercibido, molesta. Y cuando molesta, llegan la envidia, las etiquetas y los ataques personales. Esto ha pasado siempre y seguirá pasando".

"Carlos es un gran hijo, un gran padre y un profesional de los que ya no abundan"

Acto seguido, la familia de Carlos Lozano no duda en hacer una petición a la audiencia del programa: "Lo que pedimos es simple: que no se coma la cabeza la audiencia con rumores y exageraciones. Que se premie la educación, el respeto y las buenas formas, y no los comportamientos que todos estamos viendo de otros que van dando lecciones pero no las aplican", añade el escrito. Por último, la familia del concursante pone en valor las virtudes de este: "Carlos es un gran padre, un gran hijo, un gran amigo y un gran profesional, de los que ya no abundan".



"Nos quedamos con eso. Con su educación, su saber estar y su manera de comportarse, incluso cuando otros no están a la altura. Gracias a todos los que sabéis ver más allá del ruido valientes!", concluye el comunicado emitido por el círculo más cercano de Carlos Lozano, con el que pretenden dejar claro que están con él al cien por cien.