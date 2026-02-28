Bea Archidona, obligada a pararle los pies a Carlo Costanzia por lo que sucede con Antonio Rossi: "Vamos a moderar"

Una semana después de que Laura Matamoros se sentara en el plató de '¡De viernes!' para hablar del tenso encuentro que tuvo con su primo, Carlo Costanzia, ha sido este el que ha hecho lo propio para dar su versión de los hechos. Nada más aparecer en el plató, el hijo de Mar Flores reconocía estar mal por esta guerra familiar.

Acto seguido, se dirigió directamente a Antonio Rossi, uno de los colaboradores de programa, quien no se había levantado a saludarle, anticipando la tensión que iba a haber entre ellos durante la entrevista. "Antonio, no te has levantado. ¿Qué ha pasado?", preguntó entre risas, el invitado. "Pues que tú no has sido prudente como fue tu prima. Todo lo contrario", se ha limitado a decir el periodista sobre el motivo por el cual le negó el saludo. Sin embargo, este no ha sido el único encontronazo que han tenido.

En otro momento de la entrevista, Bea Archidona le preguntó a Carlo Costanzia si su prima Laura miente. Él respondió categóricamente: "En la mayoría de cosas, miente. Y aquí estoy para contaros las cosas realmente, creo que estoy aquí para contar la otra versión". Era en ese instante cuando el novio de Alejandra Rubio se volvió a dirigir al colaborador por sus palabras del principio: "Me gustaría hacer un inciso. No sé que prudencia y discreción tiene una persona que me deja de violento, coaccionador y personas que usan un teléfono de la violencia a las mujeres".

Carlo Costanzia niega cualquier seguimiento y asegura que fue un encuentro casual con Laura Matamoros. Le reprochó que no entendía sus palabras habiendo vivido situaciones similares.



Al escuchar estas palabras, Antonio Rossi pidió a Carlo Costanzia que "no manipules". Sin embargo, el invitado se reitero en sus afirmaciones: "Personas que me acusan de cosas falsas ante el foco de miles de personas, poniendo no solo mi honor y repercusión, temas familiares y laborales". En ese momento, el periodista le formuló otra pregunta, pero Carlo le pidió que respetase su turno de palabra: "¿Crees que vamos a poder hablar? ¿Tener un debate? Te lo agradezco mucho. Creo que usar esas palabras dentro de unas acusaciones tan graves como la violencia contra las mujeres desestima mucho los recursos reales que se tienen que utilizar en una violencia real y no falsa. Así que tengamos cuidado con estas cosas", pidió.

Una vez que Carlo Costanzia finalizó su alegato, Antonio Rossi le recordó: "Tu prima fue prudente, discreta y lo volvería a repetir y me volvería a levantar de este plató. No contó lo que tú le dijiste en la conversación y espero que el discreto seas tú y cuentes si le amenazaste en contar cosas que había pasado entre su padre y su hermana mayor. Por eso te pido que lo cuentes. Conmigo no mezcles lo que haya dicho Diego, que no estoy de acuerdo, con lo que dijo Laura. Así que no manipules".

La tensión fue en aumento cuando el periodista aseguró que a Carlo no le hizo ninguna gracia que su madre, Mar Flores, supuestamente deseara "suerte" a Laura Matamoros, e incluso se ofreciera a resolverle algunas dudas antes de su entrevista en '¡De viernes!'. El italiano negó la mayor: "Eso es absolutamente falso y tú eres un mentiroso. Si tienes pruebas, me gustaría que lo probaras". "Yo no tengo que probar nada. Te estoy contando la información y tú la evalúas o haces como quieras. Tu madre hizo esto", insistió Rossi. Pero el invitado continuó en sus trece: "Es absolutamente falso y estás mintiendo".

Bea Archidona frena en seco a Carlo Costanzia por su ataques a Rossi

Al escuchar estas palabras, Bea Archidona intervino inmediatamente para pararle los pies a Carlo Costanzia: "Vamos a moderar un poquito los términos hacia Rossi. Lo de 'mentiroso', vamos a intentar ahorrárnoslo porque él tiene su información". "Está diciendo cosas de mi madre que sé que no son así", se defendió el invitado. En ese momento, la presentadora le recomendó que se preocupara por saber cuál era el origen de la noticia que acababa de soltar su compañero.

En medio de este tenso momento entre el colaborador y el invitado, Alejandra Rubio irrumpió por teléfono para aclarar una información dada por el periodista sobre un supuesto episodio protagonizado por Carlo Costanzia y Laura Matamoros. La hija de Terelu Campos explicó que se veía "en la obligación" de intervenir tras escuchar una versión que, según ella, no se ajusta a la realidad: "No fue así. No tengo ningún problema en aclararlo".

La joven relató que mantuvo una conversación con Antonio Rossi durante una pausa publicitaria y que en ningún momento estuvieron solos, ya que había más personas presentes. Según su versión, su intención era trasladarle el punto de vista de su pareja para que el periodista no manejara únicamente la versión de Laura. "Yo le intento explicar un poco la versión de Carlo, para que no tenga solo la versión de Laura"m explicó Alejandra. Además, aseguró que, según le consta, Laura habría llamado previamente al entorno del periodista para exponer su relato antes de sentarse en '¡De viernes!'.

Según Antonio Rossi, Alejandra Rubio asegura que lo que se está contando no es correcto: ella escuchó la discusión entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros porque estaba al teléfono y Carlo lo niega rotundamente.



La colaboradora de 'Vamos a ver' también dejó claro que "no hay ninguna persecución", como se ha llegado a decir. Según contó, en el momento en que Carlo se cruza con el coche de su prima, él estaba hablando por el teléfono con ella. "Me dice: 'Estoy viendo el coche de Laura'. Y le digo: 'Pues bájate y habla con ella'. Fin del asunto", zanjó Alejandra Rubio. De esta forma, defendió que el encuentro fue fortuito y que fue ella la que animó a Carlo Costanzia a aclarar la situación en persona.

Sin embargo, Antonio Rossi le reprochó que entrara por teléfono "a desmentirle". Ante esto, la joven respondió que no pretendía generar un conflicto, pero que no podía quedarse callada ante lo que considera afirmaciones "fuera de lugar". "¿Queréis tergiversar? Tergiversa, no pasa nada", espetó la hija de Terelu, visiblemente enfadada. Así, la intervención de Alejandra acabó en un intercambio de reproches con el colaborador.

Antes de colgar, Alejandra quiso enviar un menaje muy directo a su pareja y padre de su hijo: "Carlo, lo estás haciendo muy bien. Habla desde el corazón. Cuenta tu verdad y no te dejes pisotear por nadie". Unas palabras que generaron cierto malestar en el plató de '¡De viernes!', donde algunos colaboradores, como Lydia Lozano, se dieron por aludidos.