Piden la expulsión disciplinaria de John Guts en 'GH DÚO 4' por lo permitido en Telecinco: "A la calle"

Por si fuera poco con la controvertida entrevista de Rocío Flores en 'De Viernes' en la que llegó a cuestionarse el intento autolítico de Rocío Carrasco, ahora Telecinco tiene una nueva polémica relacionada con 'GH DÚO'. Y es que en las últimas horas se ha viralizado un discurso absolutamente machista de John Guts que ha llevado a que la audiencia pida su expulsión.

Cabe recordar que John Guts es uno de los nominados de esta semana que se jugará su expulsión el próximo jueves junto a sus compañeras de trío, Belén Rodríguez y Carmen Borrego, y junto a Carlos Lozano y la concursante revelación, Cristina Piaget.

Precisamente, este discurso machista y retrógrado de John Guts se produce junto a otro de los nominados, Carlos Lozano, que se muestra indiferente ante las palabras completamente reprobables de su compañero. Algo que tampoco ha gustado nada entre los seguidores del concurso.

"Les vendieron un falso empoderamiento. ¿Qué pasó? Que se necesitaban más impuestos y dijeron, ¿cómo mandamos a estas viejas? ¿Cómo les sacamos de la cocina, de barrer, de planchar...? Para que paguen más impuestos", empieza reflexionando John Guts junto al que fuera presentador de 'Operación Triunfo'.

"¿Cómo las sacamos? Hay que decirles que son mujeres trabajadoras, mujeres independientes, empoderadas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo un trabajo de la vega, educando a sus hijos de la manera más pendeja del mundo...", prosigue soltando el mexicano en este discurso misógino.

Pero lejos de quedarse ahí, John Guts fue a más con sus palabras machistas. "Les vendieron esa idea y consiguieron sacarlas de la casa. Las pusieron a trabajar y eso fue lo que les dijeron, y ahora no quieren trabajar, porque no les dieron la historia completa. Les dijeron una parte, porque el sistema se dio cuenta de que les estaban educando de la verga en casa. Y el estado dijo que les voy a educar yo. ¿Cómo te los voy a quitar de manera voluntaria? Te voy a poner a trabajar. Te voy a decir que molas, por eso tienes que ir a graduarte", añadía.

"Con el tema del feminismo, es que está creado por el sistema. No es lo mismo que paguen en una casa impuestos uno que dos. ¿Quién se empoderó realmente?", le preguntaba entonces John Guts a Carlos Lozano en la casa de 'GH DÚO'. "Madre mía", reaccionaba el presentador sin saber bien cómo reaccionar.

Rápidamente, el discurso de John Guts se ha viralizado y son muchos los que piden la expulsión inmediata del mexicano de 'GH DÚO' pidiendo a Mediaset que tome medidas contra discursos machistas como estos. "Este pedazo de Neandertal. Hacía tiempo que no escuchaba algo tan machista, qué asco", expone un usuario.

Qué asco de discurso machista el de John.

