'De Viernes' elimina una publicación de la entrevista a Rocío Flores en la que se cuestionaba el intento de suicidio de Rocío Carrasco

'De Viernes' está dando mucho que hablar (para muy mal) tras la entrevista a Rocío Flores, que acudió al plató con el objetivo de hacer frente al documental de su madre, Rocío Carrasco, ahora que ha logrado una victoria en los tribunales (no por sentencia firme) ante la condena a los productores del mismo (Óscar Cornejo y Adrián Madrid) por un delito de revelación de secretos.

Y uno de los temas en los que se puso la lupa a lo largo de la noche fue en ese intento de suicidio de Rocío Carrasco que fundamentó y sustanció la docuserie titulada 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' que Mediaset fulminó de su catálogo hace unas semanas. Su desgarrador testimonio, que se convirtió en el programa más visto del 2021 y que adquirió una repercusión social y política sin precedentes, trascendiendo mucho más allá de la prensa rosa, arrancó precisamente con ese suceso que ocurrió el 5 de agosto de 2019.

Rocío Flores aseguró en 'De Viernes' que no iba a cuestionar ni a jugar con un tema tan serio, pero prácticamente a renglón seguido criticó que la información que se dio al respecto fue "sesgada" y manifestó que no se enseñó parte esencial de la documentación con la que, a su juicio, se tendrían que acreditar más detalles de ese intento autolítico.

Acto seguido, Antonio Rossi, colaborador del programa y uno de los periodistas que se ha prodigado como gran incrédulo de la docuserie, planteó la utilización de ese hecho por parte de Rocío Carrasco con una finalidad: reabrir el procedimiento de malos tratos contra Antonio David Flores que el Tribunal Supremo había cerrado el 19 de marzo de 2019 -cinco meses antes- al desestimar el último recurso.

Por su parte, José Antonio León, otra de las voces discordantes del documental y del relato de la hija de Rocío Jurado, apuntó a que se fue "modificando" la documentación sobre esa ingesta medicamentosa para, luego, hacer creer ante el juez que estaba relacionada con la vuelta de Antonio David a la televisión de la mano de 'GH VIP 7' (en otoño de 2019). Un regreso -recordamos- acompañado de Rocío Flores, pues fue su defensora en las galas desde plató.

"¿Crees que utiliza este momento para nuevamente hacer daño a tu padre?", le llegó a cuestionar León a Rocío. "Lo que creo es el dato objetivo: que ese intento autolítico es la prueba que ella utiliza para intentar reabrir el caso... pero el juez se lo tira para atrás", respondió sin rodeos la joven, suscribiendo además ese planteamiento de Rossi respecto a que esa autolisis tuvo una intencionalidad y que fue una baza que usó Carrasco para revertir la decisión de la justicia de archivar la causa por malos tratos que pesaba sobre el ex guardia civil.

Este momento fue, sin duda, el más controvertido de la noche en 'De Viernes', pero el equipo de redes decidió recogerlo en X a pesar de que supondría avivar aún más la polémica en una red social que ya estaba hirviendo. Además, ese clip fue adjuntado con el siguiente texto: "Rocío Flores afirma que su madre intentó suicidarse para reabrir el caso de maltrato contra Antonio David Flores".

Pues bien, después de llevar más de una hora publicado y una vez finalizada la emisión del programa, alguien en Mediaset debió de dar la orden expresa de que esa publicación, que estaba levantando grandes ampollas, fuera eliminada inmediatamente de los perfiles oficiales del formato. De modo que ya no se encuentra disponible.

No obstante, el borrado demandado llegó demasiado tarde porque los usuarios ya habían hecho captura, siendo utilizada en las últimas horas por espectadores, periodistas y un largo etcétera para cargar duramente contra 'De Viernes' y Telecinco y para acusarles de ejercer una "revictimización" contra Rocío Carrasco.