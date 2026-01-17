Ángela Portero abandonó 'De Viernes' y tuvo que requerir asistencia del servicio médico de Mediaset

Una semana más, este 16 de enero, Telecinco ha emitido una nueva entrega de '¡De viernes!'. Santi Acosta y Bea Archidona se volvieron a poner al frente del formato junto a sus colaboradores, Ángela Portero, José Antonio León, Antonio Rossi, Terelu Campos y Lydia Lozano. Sin embargo, este viernes ha pasado algo inesperado.

El programa constó esta semana con la presencia en el plató de Vaitiare, expareja de Julio Iglesias, y de Rocío Flores. Ambas se han enfrentado a las preguntas de los presentadores y tertulianos. Todo transcurría con normalidad hasta que, hacia el final de la noche, los espectadores se han percatado de que Ángela Portero no estaba presente.

Lo había estado durante casi todo el programa pero, en un momento dado, se había levantado de su silla y se había ausentado. Para evitar especulaciones, Santi Acosta y Bea Archidona han dado las oportunas explicaciones a la audiencia. Lo han hecho tras el final de la entrevista a Rocío Flores y antes de dar paso al debate de 'GH Dúo'.

El motivo de la marcha de Ángela Portero de '¡De viernes!'

"Nuestra compañera Ángela Portero se ha tenido que marchar, no se ha esfumado, no ha desaparecido. Se ha empezado a encontrar mal, un poco indispuesta", ha explicado la presentadora de '¡De viernes!'. "O eso, o está de cañas", ha bromeado su compañero. Bromas aparte, Archidona ha desvelado que la periodista incluso había acudido "al servicio médico de Mediaset y le hemos dicho que se podía ir a casa a descansar. Así que, Ángela, ponte buena que el próximo viernes estás aquí", ha concluido, mandándole un cariñoso beso.

El programa nocturno de Telecinco contó este viernes con la presencia de Vaitiare, modelo con la que Julio Iglesias mantuvo una relación de ocho años. Lo ha hecho en un momento en el que la reputación del cantante está bajo mínimos tras salir a la luz las presuntas agresiones sexuales a las que sometió a sus exempleadas domésticas.

La modelo reconocía estar "completamente en shock" por las informaciones publicadas en los últimos días, y se ha desmarcado del libro que escribió en el año 2010 y en el que hablaba sobre supuestos episodios de abuso sexual, control y consumo de drogas durante su relación con el artista. Según ha desvelado ahora, "contraté a un hombre para que me ayudara a escribirlo y él cambió partes del libro. Al final, esa no era mi historia".

De esta forma, asegura que lo que se contó en el libro, era mentira: "Yo tomaba drogas antes de conocerlo, pero Julio no me daba drogas". Aunque sí que ha reconocido que ambos probaron estupefacientes, allá por los años 80: "Lo hicimos juntos, para probar. Fue una decisión mutua". También ha negado que Julio Iglesias pagara a las mujeres con las que mantenía encuentros sexuales o que existieran ningún tipo de transacción económica. Del mismo modo, ha negado presiones posteriores para guardar silencio: "Nunca me pagó para que no hablara".