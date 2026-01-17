José Antonio León revela en 'De Viernes' censura y castigos de la productora de 'Sálvame' por discrepar sobre Rocío Carrasco

Rocío Flores se sentaba en el plató de 'De Viernes' esta semana después del scoop que protagonizó en la entrega anterior junto al periodista y presentador Santi Acosta. La hija de Rocío Carrasco se enfrentó a las preguntas de los colaboradores y, en mitad de la entrevista, José Antonio León reveló una información desconocida hasta ahora.

A lo largo de la noche, Rocío no paró de señalar a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los productores del documental de su madre a los que ha ganado recientemente en los tribunales (Audiencia Provincial de Madrid) en su demanda por revelación de secretos en uno de los episodios.

Y José Antonio León, mítico reportero de 'Sálvame' vinculado durante años a La Fábrica de la Tele, aprovechó para cargar contra la productora y la famosa docuserie. "Una gran parte del documental te pone a los pies de los caballos (…) Por eso hay una sentencia en contra de la productora que lo contó y que favoreció a estigmatizar a esta niña durante tantos años", denunció el periodista.

En respuesta, Rocío Flores agradeció la postura de León durante aquellos meses de emisión en 2021 en los que toda la prensa se encontraba apostada frente a su casa: "Fuiste una de las personas que estuviste día tras día en la puerta de mi casa durante ese documental y en ningún momento me presionabas e incluso llegaste a empatizar conmigo".

En ese momento, José Antonio León condenó que en 'Sálvame' había una mordaza hacia las voces discordantes con el documental y el enfoque del mismo, y que estaba prohibido ir a contracorriente. "Tengo que decir que a los que queríamos decir algo a favor de vosotros no nos dejaban", afirmó en 'De Viernes' delante de Rocío.

"Ha habido pocas personas, como tú o Antonio Rossi, que intentabais poner un poco de objetividad en todo el asunto. Y a ti concretamente (José Antonio) te ha pasado lo que te ha pasado por ser una persona objetiva", añadió Rocío Flores.

Unas palabras que desconcertaron pero a las que el propio José Antonio León arrojó luz rápidamente revelando algo por primera vez. "Ya que estamos en confianza y no se sabe porque no se hizo público, a mí me castigaron un mes entero sin poder trabajar en esa productora precisamente por discrepar de lo que se estaba contando", destapó el colaborador en referencia a los actuales productores de La Osa ('No somos nadie', 'Director al grano'). Eso sí, llama la atención que posteriormente a esas supuestas represalias siguiera trabajando y colaborando con la compañía.